CNN: президента Боливии вынудили уйти в отставку — но уезжать из страны он не собирается

Боливия содрогнулась от «политического землетрясения»: столкнувшись с обвинениями в подтасовках на выборах и давлением со стороны армии и оппозиции, президент этой страны Эво Моралес принял решение уйти в отставку, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Патрик Оппманн, несмотря на то что бывшего боливийского лидера критикуют за авторитарность, а несколько стран предложили ему политическое убежище, Моралес уезжать из страны пока не собирается.

Тем временем этот день принёс Боливии крупные политические потрясения. Президент этой страны Эво Моралес объявил о своей отставке спустя почти 14 лет пребывания у власти. Вторая вице-спикер сената заявила, что заменит президента на его посту, потому что остальные политики, которые должны были занять его место, также могут покинуть свои должности. Вот каким образом бывший президент объявил о своей отставке.



ЭВО МОРАЛЕС, бывший президент Боливии: Братья и сёстры Боливии и весь мир. Вместе с вице-президентом и министром здравоохранения я хотел бы сообщить, что я прислушался к Боливийскому рабочему центру, а также Католической церкви и принял решение подать в отставку со своей должности президента.



Эту новость толпы народа встретили с ликованием, подняв в воздух флаги. Это большая перемена для протестующих, которые несколько недель назад вышли на улицы с обвинениями Моралеса в мошенничестве после того, как последний приписал себе победу по итогам выборов, которые состоялись в прошлом месяце. Детали нам расскажет корреспондент CNN Патрик Оппманн.



ПАТРИК ОППМАНН, корреспондент CNN: Боливия содрогнулась от политического землетрясения, после того как убеждённый сторонник левых взглядов Эво Моралес, который длительное время находился на должности президента этой страны, был вынужден уйти в отставку. Эти недели оказались богаты на яростные протесты, а также обвинения Моралеса в подтасовках на выборах, которые позволили президенту остаться на четвёртый срок. Все обвинения Моралес отвергал, говоря о том, что его пытаются свергнуть. Однако после публикации сообщений о широкомасштабных подтасовках в воскресенье Моралес, наконец, предложил провести новые выборы.



Однако для оппозиции, военных и полиции это предложение запоздало, и многие из них восстали против Моралеса. В воскресенье глава военных заявил, что Моралесу пора уйти с должности — и спустя несколько часов тот так и поступил, что стало потрясением как для Боливии, так и для значительной части Латинской Америки. По его словам, с должности он вынужден уйти из-за переворота, однако осознаёт, что в том случае, если он откажется уходить, прольётся кровь, чего он хотел бы избежать.



Многие критики Моралеса отмечают, что он стал слишком авторитарен и не планировал покидать свой пост, став, по сути, диктатором. Хотя Моралес и ушёл, он получил предложения в предоставлении убежища от нескольких стран. Тем не менее Моралес говорит, что хотя он больше и не президент Боливии, он никуда не собирается.



Патрик Оппманн, CNN, Мехико.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 11 ноября 2019 года.