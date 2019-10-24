24 Horas: международные наблюдатели рекомендовали Боливии развеять сомнения по поводу победы Моралеса с помощью второго тура выборов

Организация американских государств, которая руководила международными наблюдателями на недавних президентских выборах в Боливии, рекомендовала местным властям провести второй тур голосования, чтобы развеять сомнения насчёт победы Эво Моралеса в первом туре, передаёт Canal 24 Horas. Между тем сам Моралес обвинил оппозицию в попытке устроить госпереворот при поддержке со стороны иностранных государств.

В Боливии президент Эво Моралес объявил себя победителем воскресных выборов. Он также ввёл чрезвычайное положение и заявил о том, что правая оппозиция при, как он сказал, международной поддержке, осуществляет попытку государственного переворота. Между тем кандидат в президенты Карлос Меса пытается добиться второго тура выборов.

Боливия разделена на два лагеря. Столкновения между сторонниками Эво Моралеса и оппозиции указывают на социальный раскол, порождённый в это воскресенье сомнительным подсчётом голосов.

Согласно результатам, Эво Моралес победил с таким количеством голосов, которых едва хватало для победы в первом туре. Теперь, чтобы развеять все сомнения, Организация американских государств, которая возглавляла международных наблюдателей на выборах, рекомендует провести второй тур.

МАНУЭЛЬ ГОНСАЛЕС, глава международных наблюдателей: В связи с текущим контекстом и проблемами, засвидетельствованными в ходе этого избирательного процесса, лучшим вариантом стало бы проведение второго тура.

Оппозиционный кандидат Карлос Меса уже объявил о том, что не признает результатов. По его словам, Эво Моралес — «вдохновитель фальсификаций», который не уважает Конституцию.

КАРЛОС МЕСА, кандидат в президенты Боливии: Президент систематически нарушает Конституцию. Он нарушает принцип верховенства права и нарушает принцип демократии своим незаконным выдвижением в качестве кандидата (в президенты. — ИноТВ).

В этой атмосфере напряжённости Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота.

ЭВО МОРАЛЕС, президент Боливии: Сейчас идёт процесс государственного переворота. Тем не менее я хочу сказать то, что и без того прекрасно известно: правые подготовились к государственному перевороту при международной поддержке.

ООН призвала остановить вспышки насилия и попросила решать все разногласия относительно результатов конституционными способами.



Дата выхода в эфир 24 октября 2019 года.