Canal 24 Horas TV

24 Horas: международные наблюдатели рекомендовали Боливии развеять сомнения по поводу победы Моралеса с помощью второго тура выборов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Организация американских государств, которая руководила международными наблюдателями на недавних президентских выборах в Боливии, рекомендовала местным властям провести второй тур голосования, чтобы развеять сомнения насчёт победы Эво Моралеса в первом туре, передаёт Canal 24 Horas. Между тем сам Моралес обвинил оппозицию в попытке устроить госпереворот при поддержке со стороны иностранных государств.
В Боливии президент Эво Моралес объявил себя победителем воскресных выборов. Он также ввёл чрезвычайное положение и заявил о том, что правая оппозиция при, как он сказал, международной поддержке, осуществляет попытку государственного переворота. Между тем кандидат в президенты Карлос Меса пытается добиться второго тура выборов.
 
Боливия разделена на два лагеря. Столкновения между сторонниками Эво Моралеса и оппозиции указывают на социальный раскол, порождённый в это воскресенье сомнительным подсчётом голосов.
 
Согласно результатам, Эво Моралес победил с таким количеством голосов, которых едва хватало для победы в первом туре. Теперь, чтобы развеять все сомнения, Организация американских государств, которая возглавляла международных наблюдателей на выборах, рекомендует провести второй тур.
 
МАНУЭЛЬ ГОНСАЛЕС, глава международных наблюдателей: В связи с текущим контекстом и проблемами, засвидетельствованными в ходе этого избирательного процесса, лучшим вариантом стало бы проведение второго тура.
 
Оппозиционный кандидат Карлос Меса уже объявил о том, что не признает результатов. По его словам, Эво Моралес — «вдохновитель фальсификаций», который не уважает Конституцию.
 
КАРЛОС МЕСА, кандидат в президенты Боливии: Президент систематически нарушает Конституцию. Он нарушает принцип верховенства права и нарушает принцип демократии своим незаконным выдвижением в качестве кандидата (в президенты. — ИноТВ).
 
В этой атмосфере напряжённости Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота.
 
ЭВО МОРАЛЕС, президент Боливии: Сейчас идёт процесс государственного переворота. Тем не менее я хочу сказать то, что и без того прекрасно известно: правые подготовились к государственному перевороту при международной поддержке.
 
ООН призвала остановить вспышки насилия и попросила решать все разногласия относительно результатов конституционными способами.
 
Дата выхода в эфир 24 октября 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Canal 24 Horas TV Испания Европа
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