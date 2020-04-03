Cumhuriyet: США записали Турцию в жертвы «российско-сирийской агрессии» и потребовали отказаться от С-400

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Telegraph: Столтенберг предупредил Москву, что коронавирус не подорвал боеготовности НАТО Daily Telegraph
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Times: Британия, Франция и Германия отправили Ирану медицинскую помощь в обход санкций США Times
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Der Spiegel: коронавирус выводит министров здравоохранения на первый план Der Spiegel
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Independent: Трамп предложил считать Германию врагом и рассказал, как СССР потерял 50 млн человек на войне Independent
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Министр здравоохранения Великобритании призвал игроков АПЛ пойти на урезание зарплат
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал футболистов Английской премьер-лиги добровольно пойти на снижение зарплат на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.
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Второй тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Второй тест президента США Дональд Трампа на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщили в Белом доме.
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Глава ФИФА считает, что пандемия коронавируса изменит мировой футбол
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказал мнение, что пандемия коронавируса серьёзно повлияет на мировой футбол.
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели разведку у российских границ вёл 31 иностранный летательный аппарат. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
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СМИ: УЕФА призвал федерации не отменять сезон из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разослал письма 55 членам-ассоциациям, а также лигам и клубам по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
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Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина.
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Глава Минздрава Коми рассказал о состоянии пациентов с коронавирусом
Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин рассказал о состоянии пациентов городской больницы Эжвинского района Сыктывкара, которые заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Макгрегор заявил, что Нурмагомедов и Фергюсон пытались взять друг друга на слабо
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал ситуацию с очередной отменой поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
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В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве
Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.
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Глава FIGC считает, что «Ювентус» не захочет стать чемпионом Серии А в случае отмены сезона
Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина высказал мнени о ситуации с возможным досрочным завершением розыгрыша Серии А из-за пандемии коронавируса.
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Минобороны России опубликовало документы об освобождении Братиславы
Минобороны России опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения нынешней столицы Словакии города Братиславы от немецко-фашистских оккупантов.
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Беглов исключил закрытие Петербурга из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исключил закрытие города в связи с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, в Петербурге вводятся определённые ограничения, «но город продолжает жить».
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Гонщик «Формулы-1» сбрил волосы в прямом эфире для борьбы с коронавирусом
Пилот британской команды «Формулы-1» McLaren Ландо Норррис кардинально сменил имидж ради сбора средств на борьбу с коронавирусом.
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Тест Федермессер на коронавирус показал отрицательный результат
У учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анны Федермессер, контактировавшей с заражённым коронавирусом главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, не выявлено наличие COVID-19.
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Поздняков не исключает, что некоторые перенёсшие коронавирус спортмены могут завершить карьеру
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о важности соблюдения карантина во время пандемии коронавируса.
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Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы
Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
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СМИ: «Рубин» и «Уфа» сократят зарплату футболистам на 50%
Футбольные клубы «Рубин» и «Уфа» намерены на 50% сократить зарплату игроков.
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Число подтверждённых случаев коронавируса в мире превысило 1 млн
Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией во всём мире превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
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Поздняков рассказал о финансовых сложностях ОКР из-за переноса Олимпиады
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о финансовых затруднениях, появившихся у организации в связи с переносом летних Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год.
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Трамп задействовал закон об оборонном производстве для выпуска ИВЛ
Президент США Дональд Трамп вновь задействовал закон об оборонном производстве для запуска поставок необходимого объёма аппаратов искусственной вентиляции лёгких для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Овечкин и Василевский назвали звёзд, в которых были влюблены
Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский назвали звёзд шоу-бизнеса, в которых были влюблены.
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Число погибших из-за коронавируса на Украине возросло до 22
Число пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине, достигло 22. Об этом сообщили в украинском Министерстве здравоохранения.
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Исполнительный директор СБР готов передать в полицию документы о деятельности Драчёва
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков не исключил, что может передать в правоохранительные органы материалы, свидетельствующие о нецелевом использовании средств организации её нынешним руководителем Владимиром Драчёвым.
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Мантуров: Россия приобрела у Китая 37 млн медмасок за неделю
Россия приобрела у Китая 37 млн медицинских масок за неделю и планирует дополнительно закупить ещё 55 млн штук для восполнения ежедневного дефицита и обеспечения запаса в региональных медицинских учреждениях, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Хоккеист Алтыбармакян подписал контракт с клубом НХЛ «Чикаго»
Российский хоккеист Андрей Алтыбармакян, выступавший за ХК «Сочи», подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс».
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В НАТО заявили о сохранении боеготовности альянса на фоне пандемии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс сохраняет свою боевую готовность, несмотря на пандемию коронавируса.
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На онлайн-курсы СПбГУ записались более 10 тысяч студентов
За две недели на онлайн-курсы Санкт-Петербургского государственного университета записались более 10 тыс. студентов со всей России.
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МИД России призвал участников нормандского формата отказаться от игр
Участникам нормандского формата следует отказаться от политических игр и сосредоточиться на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил МИД России.
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В Москве пояснили, кому могут грозить штрафы за нарушение самоизоляции
Штрафы в Москве грозят прежде всего тем несознательным жителям, которые собираются большими группами, игнорируя меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, рассказал первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай.
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«Зенит» близок к соглашению с игроками о снижении зарплаты
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб близок к достижению соглашения с игроками о понижении зарплаты из-за пандемии коронавируса.
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Нурмагомедов готов провести бой с Фергюсоном в августе или сентябре
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном в августе или сентябре.
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В Москве скончался 39-летний пациент с коронавирусом
В больнице в Коммунарке скончался 39-летний мужчина с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает оперштаб по столице.
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«Адмирал» уведомил КХЛ, что планирует принять участие в сезоне-2021/22
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» уведомил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) о намерении выступить в следующем сезоне.
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В Госдепе рассказали о контактах с Россией по вопросам Венесуэлы
Американские власти устанавливали контакты с Россией для обсуждения ситуации в Венесуэле и предложения США по урегулированию кризиса в южноамериканской стране, заявил спецпредставитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
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Велогонщики Страхов и Боев излечились от коронавируса
Российские велогонщики команды «Газпром — РусВело» Дмитрий Страхов и Игорь Боев излечились от коронавируса и выписаны из больницы в ОАЭ.
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В Белоруссии приостановлены юниорские и юношеские футбольные чемпионаты
Федерация футбола Белоруссии (АБФФ) объявила о приостановке розыгрыша юниорских и юношеских чемпионатов страны.
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В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Верующим нужно быть готовыми к тому, что в этом году празднование Пасхи может ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения по телевидению без посещения храма, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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Москва может принять оставшиеся матчи баскетбольной Евролиги
Руководство баскетбольной Евролиги рассматривает вариант проведения всех матчей оставшейся части турнира в одном городе.
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НАТО намерено углубить партнёрство с Украиной и Грузией «ещё сильнее»
Североатлантический альянс намерен углубить партнёрство с Украиной и Грузией «ещё сильнее», заявил глава НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.
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Дзюба и Джикия примут участие в киберспортивном турнире РФС
Российский футбольный союз (РФС) объявил о запуске турнира по интерактивному футболу.
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В Подмосковье продлили срок ограничений из-за коронавируса до 1 мая
В Московской области продлили до 1 мая действие ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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«Атлетико» объявил об урезании на 70% зарплат футболистам
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил об урезании на 70% зарплат игрокам команды.
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Минспорт выступил с заявлением о ситуации с заражением коронавирусом в УТЦ «Новогорск»
Министерство спорта России выступило с заявлением по ситуации с выявлением случаев заражения коронавирусом на тренировочной базе «Новогорск».
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Главы МИД НАТО согласовали расширение миссии в Ираке
Министры иностранных дел стран — членов НАТО в ходе видеоконференции согласовали расширение миссии альянса в Ираке. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
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Собянин заявил, что пандемия коронавируса не закончится быстро
Пандемия коронавируса не закончится быстро, придётся пережить тяжёлые времена. Об этом говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина.
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Спортивный директор «Аякса» раскритиковал голландскую федерацию за нежелание закончить чемпионат
Спортивный директор амстердамского «Аякса» Марк Овермарс недоволен тем фактом, что Федерация футбола Голландии досрочно не завершила национальный чемпионат из-за коронавируса.
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В ВОЗ оценили ситуацию со смертностью от коронавируса в Европе
Директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что более 95% смертельных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19 в Европейском регионе зафиксированы у людей в возрасте от 60 лет.
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В Москве до 1 мая запрещается посещение парков и зон отдыха
В Москве до 1 мая вводится запрет на посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Тевес заявил, что футболист может прожить без зарплаты полгода или год
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Карлос Тевес заявил, что футболисты должны соглашаться на урезание зарплат во время паузы, связанной с пандемией коронавируса.
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В Москве пока не будут вводить пропускной режим
В Москве на данный момент нет необходимости вводить пропускной режим на период самоизоляции. Об этом на своём личном сайте написал мэр столицы Сергей Собянин.