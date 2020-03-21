Журналист Le Temps: Россия и Турция играют в сирийский покер

Ни Россия, ни Турция не готовы выходить на открытое противостояние в сирийском Идлибе, потому что они понимают, что это выльется в глобальную конфронтацию. При этом и условия для прекращения огня в Сирии стороны не могут гарантировать к исполнению. Так что, по словам журналиста газеты Le Temps, они играют в покер, манипулируя ситуацией.
Запад не станет вступать в войну в Сирии на стороне Турции против России, пишет специалист по международным проблемам Луи Лема, отвечая на вопросы читателей газеты Le Temps. Но при этом он сетует, что Запад мог бы и активнее поддерживать Анкару, ведь речь идёт сразу о многих аспектах проблемы: о миграции, уважении международного права, о месте России и Ирана в этом конфликте.
Тем более, по словам журналиста, Запад сам виноват в сложившейся ситуации, ведь ему не нужно было опираться на курдов в своей борьбе с исламистами. На Западе понимали и понимают, что создание курдской автономии — это красная линия для Анкары, а Турция — союзник западных стран по НАТО.
При этом за Сирией стоят Россия и Иран, а за Турцией — НАТО, так что всем понятно, что произойдёт в случае гипотетического столкновения этих сил. По словам эксперта, Турция сконцентрировала большое количество вооружений на севере Сирии. И в военном смысле она легко могла бы победить сирийскую армию, истощённую девятью годами войны. Но за нею стоит российская авиация, и это рождает вопрос о прямой конфронтации с Россией. Эта перспектива неприемлема ни для Турции, ни для России. По словам политолога, Россия и Турция будто играют в покер.
То же относится и к установившемуся режиму прекращения огня. По словам Луи Лема, Россия загнала Турцию в ловушку из-за того, что она согласилась быть в регионе жандармом и разоружать джихадистов. Однако Турция эти силы не контролирует, так что режим прекращения огня остался на милости у других игроков.
При этом и интересы России и Ирана в регионе тоже нельзя назвать совпадающими, хотя у них и одинаковые противники, считает журналист. Иран заинтересован в присутствии шиитов в Сирии, чтобы продвигать собственные позиции в регионе. Турция же опасается, что если Дамаск подчинит весь регион Идлиба, Сирия начнёт процесс восстановления, а Башар Асад может получить шанс на возвращение в международное сообщество.
Сам Эрдоган поддерживает внутри страны идею о борьбе против других сил, чтобы сплотить ряды вокруг себя. Так что эксперт опасается, что и вопрос с мигрантами он может использовать для этой цели. Между тем, сами сирийские беженцы находятся в ужасных условиях. Однако Сирия граничит с Ираном, где бушует коронавирус. И если эта болезнь попадёт в лагеря сирийских беженцев, то последствия будут катастрофическими, отметил журналист Le Temps Луи Лема.
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