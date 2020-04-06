Telepolis: пандемия вбила клин в отношения союзников по НАТО

С приходом коронавируса трансатлантическая дружба обесценилась, пишет Telepolis. И наглядным примером тому служат отношения Германии и России. Пандемия обнажила давние проблемы и конфликты двух стран. И теперь из-за этого мировой порядок может кардинально измениться, полагает немецкое издание.

Эпидемия коронавируса «обесценила» трансатлантическую дружбу, «вбив клин» в отношения союзников по НАТО, пишет Telepolis. Нагляднее всего об этом свидетельствуют недавние конфликты между США и Германией, отмечает автор статьи.

Немецкие политики обвинили американцев в перехвате поставки медицинских масок для полицейских и медиков в Берлине, назвав произошедшее «современным пиратством». Глава же Белого дома Дональд Трамп заявил, что его страна вправе считать Германию «врагом», потому что воевала с ней во Вторую мировую. Он также обвинил ФРГ в том, что она наживается на торговле с США и не вносит достаточный вклад в НАТО.

Если американский президент превратит свои слова в конкретные внешнеполитические меры, то мировой порядок может кардинально измениться, считает Telepolis. Впрочем, наверняка его собственная партия и сенат, в котором также доминируют республиканцы, окажут ему отчаянное сопротивление.

Позиция Трампа свидетельствует о давних проблемах в американо-немецких отношениях, которые теперь на фоне эпидемии коронавируса проявляются ещё отчётливее. Впрочем, глава Белого дома никогда не скрывал своей неприязни к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Да и она сама после смены власти в Вашингтоне дистанцировалась от нового президента, хотя с его предшественником Бараком Обамой поддерживала тесные отношения.

Скорее всего эскапады немецких и американских политиков не будут иметь никаких последствий, считает Telepolis. Но они показывают линии разлома в современной глобальной системе. «Трансатлантическая дружба так не выглядит», — заключает издание.