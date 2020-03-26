Fox News: кашель как биологическое оружие — американца обвинили в терроризме за угрозу заразить COVID-19

Власти штата Нью-Джерси предъявили обвинение в терроризме человеку, намеренно кашлянувшему на кассиршу в супермаркете и заявившему, что у него коронавирус, передаёт Fox News. По мнению аналитика телеканала, это обвинение выглядит натянутым, но кризисы часто приводят к «нестандартным» судебным разбирательствам.

В Нью-Джерси мужчине предъявили обвинение в угрозах террористического характера — за то, что он намеренно кашлянул на работника продуктового магазина, утверждая при этом, что является носителем коронавируса. Обратимся к судье Эндрю Наполитано — старшему аналитику Fox News по судебным вопросам.



Заместитель генерального прокурора Джеффри Розен вчера написал циркуляр, в котором говорится: «Поскольку коронавирус, судя по всему, подходит под юридическое определение «биологического агента»… подобные действия могут подпадать под принятые в стране законы о терроризме… Угрозы или попытки использовать COVID-19 как оружие против американцев не останутся безнаказанными».



Что вы об этом думаете, судья? Можно ли предъявить обвинение в терроризме тому, кто кашлянул на другого и заявил, что у него коронавирус, даже если это не так?



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, старший юридический аналитик Fox News: Позвольте, я приведу вам доводы за и против. Случай, о котором вы говорите, произошёл в супермаркете Wegmans на побережье Нью-Джерси — я знаю, что эта местность вам знакома. Губернатор Мёрфи был возмущён. Инцидент заключался в том, что покупатель и кассирша о чём-то поспорили, покупатель кашлянул на кассира и сказал: «Кстати, у меня коронавирус». Об этом сообщили, и его арестовали.



В обычное время ему предъявили бы обвинения в простом нападении. Он ведь не повредил её кожу, не сломал ей кости. Но в данном контексте, когда люди живут в страхе заражения этой болезнью, и их можно понять, намеренное заражение — нечто неслыханное! Итак, предпринял ли он намеренные действия, чтобы биологический агент инфицировал другого человека? Ответ нам пока неизвестен, потому что мы не знаем, является ли он носителем. Если нет, то и у кассирши, вероятно, вируса нет.



Проблема с аргументацией властей заключается в том, что в законах против терроризма есть пара условий: это как минимум два насильственных действия, направленных на изменение внешней политики Соединённых Штатов. Кто знает, о чём думал этот парень в Wegmans, но властям будет очень непросто представить доказательства. Лучше бы им предъявить ему обвинения в простом нападении и взять под стражу — суды-то в Нью-Джерси закрыты, неизвестно, сколько он просидит под стражей, прежде чем предстанет перед судьёй, — и подождать, что покажут тесты.



Не похоже ли это на включение пожарной сигнализации в заполненном людьми театре?



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: То, что он сказал, вызвало огромное беспокойство, как вы можете себе представить. Это привлекло внимание губернатора. Сам губернатор Мёрфи — не юрист, но начальник правоохранительных органов штата — распорядился, чтобы ему предъявили обвинение по антитеррористическому закону Нью-Джерси, формулировки которого схожи с формулировками федерального закона. Там тоже говорится про как минимум два насильственных действия, направленных на изменение внешней политики США.



Но подобный поступок в общественном месте может вызвать ужасное столпотворение. И этот человек понёс бы ответственность за ущерб, нанесённый в ходе этого столпотворения. Например, если бы началось паническое бегство людей, видевших и слышавших, что он сделал кассирше.



Да. Или драка.



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Да, да.



Очень интересно. Кстати, не поступайте так!



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Разумеется, не поступайте так! Но этот кризис, трагедии, которые мы сейчас переживаем, часто приводят к нестандартным судебным разбирательствам. К судебным преследованиям, о которых вы и помыслить не могли. Вот одно из них. Наверняка их будет гораздо больше. Не думаю, что кого-то отдадут под суд, пока кризис не миновал и нет общего понимания того, как быть с такими делами.



Ясно. Судья Наполитано, мы, как всегда, признательны вам за ваши объяснения. Спасибо.



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Всегда рад, Дана.



Дата выхода в эфир 11 марта 2020 года.