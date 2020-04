Fox News: во время пандемии власти создают в Нью-Йорке криминогенную обстановку

В Нью-Йорке резко выросло число взломов магазинов и других коммерческих объектов, закрытых в рамках борьбы с COVID-19, сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, сотни полицейских выбыли из строя по болезни, а власти тем временем массово отпускают на волю преступников.

Здоровы вы или больны, от пандемии в этой стране страдают практически все. Но есть одно большое исключение, категория людей, которая благоденствует. И речь идёт не только о частных инвесторах. Речь идёт о преступниках.



В Нью-Йорке массовое закрытие магазинов предсказуемо привело к огромному всплеску взломов. По данным городского полицейского департамента, по сравнению с прошлым годом вторжений в коммерческие объекты стало на 75 процентов больше. Число взломов винных погребков и супермаркетов выросло на 400 процентов.



Если вы преступник, почему бы не попробовать? Если вас поймают, то, согласно действующему в Нью-Йорке закону о залоге, вас отпустят без денежного залога.



Сегодня с нами Тэмми Брюс, ведущая Get Tammy Bruce на Fox Nation. Большое спасибо, что нашли для нас время, Тэмми.



ТЭММИ БРЮС, радиоведущая: Привет, Такер! Всегда рада.



Итак, есть много других поводов для беспокойства, и я уверен, что люди скажут: «Почему меня должно волновать ограбление винного погребка?» Полагаю, гораздо большее беспокойство вызывает то, что мы начинаем видеть эрозию общества. И с этого момента возможно очень быстрое развитие ситуации в неправильном направлении. Переживаете ли на этот счёт вы?



ТЭММИ БРЮС: Да. Я видела… Всё это время я оставалась в Манхэттене. И обстановка очень зловещая. Потому что чувство безопасности в Манхэттене, особенно для женщин, связано, в частности, с тем, что на улицах очень много народа. Теперь, конечно же, уже не так.



Да.



ТЭММИ БРЮС: Так что всегда, когда выходишь из дома, охватывают дурные предчувствия. Потому что вокруг никого нет. Все… Может быть, кто-то пошёл на пробежку или дышит свежим воздухом, выгуливая собаку. Но таких очень мало.



Кроме того, (от коронавируса. — ИноТВ) пострадали несколько сотен сотрудников полицейского департамента Нью-Йорка. Это может быть с каждым. Полицейских стало меньше, приходит Национальная гвардия, но в основном для медицинских мероприятий.



Итак, в этих районах магазины уже заколачивают окна и двери в ожидании такого развития событий. А теперь ещё и освобождения… Не только закон об отмене залога, который ужасен. Без каких-либо реальных последствий освобождать преступников, совершающих некоторые преступления… Но теперь у них есть список индивидов… Они уже освободили с острова Райкерс и из других тюрем около 900 человек, для которых, по их мнению, вирус представляет особенный риск.



За ненасильственные преступления… Они сказали, что освобождению подлежат те, кто сидит за ненасильственные преступления, чтобы меньше людей заболело. Но ABC News получил список, в котором на самом деле значились лица, ожидающие суда по делам о насильственных преступлениях. The New York Post сообщает о 63-летнем мужчине, ожидающем суда по делу о покушении на убийство. Его освободили, потому что он может относиться к группе риска. В списке на освобождение были и двое мужчин, участвовавших в вооружённом ограблении, в результате которого погиб детектив нью-йоркской полиции. То есть вам говорят, что освобождают совершивших ненасильственные преступления, но это неправда. В конце концов пришлось вмешаться прокурорам.



Итак, первые жертвы здесь — жители Нью-Йорка. К политике это не имеет никакого отношения. Уверена, что они голосовали за многих из политиков, принимающих такие решения…



Да.



ТЭММИ БРЮС: И всем нам в наших районах приходится волноваться о безопасности — из-за предыдущих решений, плохой политики, которую проводил Олбани (столица штата Нью-Йорка. — ИноТВ) и (губернатор. — ИноТВ) Куомо, а также (мэр Нью-Йорка. — ИноТВ) де Блазио. И мы видим, как структура общества и безопасность в нашей жизни начинают разрушаться. Конечно, этого-то нам сейчас совсем не надо!



Сотни, сотни лет уходят на то, чтобы построить столь исправно работающее, столь сложное, чистое, упорядоченное и счастливое общество — и как же быстро оно может развалиться! Я надеюсь, что мы это осознаем. Очень смело с вашей стороны, Тэмми, оставаться там. Мы признательны вам за последние новости из Нью-Йорка.



ТЭММИ БРЮС: Всегда рада! Это замечательный город, его стоит спасать!



Дата выхода в эфир 07 апреля 2020 года.