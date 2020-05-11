Hürriyet: Турция рассчитывает восстановить туризм в июле

03:00
В Минздраве Чечни рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
В Чечне с начала эпидемии скончались девять пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил глава местного Минздрава Эльхан Сулейманов.
03:00
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти
Число жертв пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске возросло до девяти. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
03:00
Пять человек погибли при пожаре в хосписе в Красногорске
Пять человек стали жертвами пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
03:00
В МЧС сообщили о локализации пожара в частном хосписе в Подмосковье
В подмосковном Красногорске локализовали пожар в частном хосписе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
03:00
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан. Об этом сообщили в региональном отделении МВД России.
03:00
Пожарные локализовали крупный пожар на птицефабрике под Челябинском
Пожарные локализовали пожар на птицефабрике на площади 1,2 тыс. кв. м в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
03:00
СК возбудил дело по факту взрыва гранаты в Ставропольском крае
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва гранаты в посёлке Приэтокском Ставропольского края, в результате которого пострадали не менее 15 человек.
03:00
Геркус отреагировал на твит Белого дома о победе над нацизмом
Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал публикацию Белого дома в Twitter, в которой говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
03:00
Джонсон заявил о намерении ослабить карантинные меры в Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти страны приняли решение ослабить карантинные меры, введённые в королевстве из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Гиггз: в МЮ было только три или четыре игрока, которые не получали от Фергюсона нагоняй
Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, как бывший главный тренер команды сэр Алекс Фергюсон строил взаимоотношения с футболистами.
03:00
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
03:00
Агуэро о виртуальном Гран-при «Формулы-1»: я хотел бы сделать это снова
Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился впечатлениями от выступления в виртуальном Гран-при «Формулы-1».
03:00
Число пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье выросло до 15
В результате взрыва гранаты, брошенной мужчиной в группу людей в посёлке Приэтокский Ставропольского края, пострадали 15 человек.
03:00
У одного из футболистов «Минска» заподозрили коронавирус и отменили тренировки команды
Генеральный директор белорусского футбольного клуба «Минск» Игорь Шлойдо сообщил, что у одного из игроков команды заподозрили коронавирус.
03:00
Электричка сбила двух мужчин в Московской области
Один человек погиб, ещё один пострадал при наезде электропоезда в Московской области. Об этом информирует пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
03:00
В «Зените» опровергли информацию о переговорах с «Наполи» по Азмуну
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о переговорах с неаполитанским «Наполи» по трансферу Сердара Азмуна.
03:00
В Тамбовской области выявили коронавирус у десяти детей за сутки
В Тамбовской области за последние сутки выявили десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди детей. Об этом информирует региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
03:00
СМИ: В Ставропольском крае мужчина бросил гранату в группу людей
В Ставропольском крае мужчина бросил гранату в отмечавших праздник людей.
03:00
СМИ: Ещё один воспитанник Тутберидзе перешёл к Плющенко
Фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе и перешёл в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
03:00
В Москве умерли ещё 56 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались ещё 56 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших с подтверждённым коронавирусом достигло 1124.
03:00
Во Франции за сутки скончались 70 человек с коронавирусом
Во Франции за сутки скончались 70 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Олейник назвал символичной свою победу на турнире UFC 9 мая
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник назвал символичной свою победу над бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире UFC 249.
03:00
Чех назвал Руни своим самым непростым соперником в карьере
Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех назвал экс-форварда «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйна Руни самым непростым соперником, с точки зрения вратаря.
03:00
Джонсон заявил о снижении коронавирусной опасности в Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране снизился уровень коронавирусной опасности.
03:00
Агуэро и Куртуа финишировали вне топ-10 на виртуальном Гран-при «Формулы-1»
Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа приняли участие в виртуальной гонке «Формулы-1».
03:00
В Казахстане истёк срок действия режима ЧП из-за коронавируса
В Казахстане официально истёк срок действия режима чрезвычайного положения, введённого в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Власти Москвы объяснили ситуацию с пропусками для членов «Лиза Алерт»
В пресс-службе московского Департамента информационных технологий (ДИТ) рассказали о ситуации с цифровыми пропусками для членов поискового отряда «Лиза Алерт».
03:00
Андретти позвал Ferrari в IndyCar
Чемпион «Формулы-1» и победитель «Инди-500» Марио Андретти предложил команде Ferrari попробовать свои силы в чемпионате IndyCar.
03:00
Рябинский прокомментировал твит Белого дома о победе над нацизмом
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал публикацию Белого дома в Twitter, в которой говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
03:00
В Белом доме намерены продолжать оказывать поддержку властям штатов
Старший советник президента США Кевин Хассетт заявил, что администрация Дональда Трампа намерена продолжать оказывать федеральную поддержку властям американских штатов в устранении последствий пандемии коронавируса.
03:00
В «Формуле-1» не исключают, что сезон может продлиться до января 2021 года
Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри высказался о возможных сроках завершения сезона 2020 года, старт которого был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
Матч Второй Бундеслиги перенесён из-за карантина в одной из команд
Матч Второй Бундеслиги между «Ганновером» и дрезденским «Динамо» перенесён на неопределённый срок.
03:00
Спасатели эвакуировали более 40 человек из зон подтопления в Коми
В МЧС заявили, что спасатели эвакуировали 42 человека, которые оказались в зонах подтопления в Коми.
03:00
Авербух опроверг информацию о штрафе за нарушение самоизоляции
Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух опроверг информацию о том, что он был оштрафован за нарушение режима самоизоляции.
03:00
Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой по коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.
03:00
РПЛ надеется получить специальное разрешение для возвращения легионеров в Россию
Директор по маркетингу Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин высказал мнение о ситуации вокруг возможного возобновления сезона, остановленного из-за пандемии коронавируса.
03:00
В Подмосковье сел самолёт с прибывшими из Италии российскими военными
На аэродроме Чкаловский в Подмосковье приземлился пятый самолёт ВКС России с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии.
03:00
Безуглов: все те вещи, которые уже сделаны, позволяют максимально безопасно провести матчи РПЛ
Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и врач сборной России Эдуард Безуглов высказал мнение о ситуации вокруг возможного возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
03:00
За сутки в Турции выявили более 1500 больных коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1,5 тыс. больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Алаев призвал прекратить дискуссии на тему возможного возобновления сезона РПЛ
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев высказал мнение о ситуации вокруг возможного возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
03:00
В Дагестане произошёл обвал горной породы на автодорогу
В Дагестане семь населённых пунктов остались без автомобильного сообщения в результате обвала горной породы на автодорогу районного значения. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
03:00
Губерниев отреагировал на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
03:00
В Британии за сутки скончались 269 человек с COVID-19
В Великобритании за сутки скончались 269 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Дворкович заявил, что FIDE продолжит практику проведения онлайн-турниров
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович подвёл итоги шахматного онлайн-турнира — Кубка наций.
03:00
Кабмин выделил 230 млн рублей на доплаты сотрудникам ФСИН
Правительство России выделило Федеральной службе исполнения наказаний более 230 млн рублей для денежного стимулирования сотрудников подведомственных учреждений, работающих с лицами, заболевшими коронавирусом.
03:00
Сборная Китая стала победителем шахматного Кубка наций
Сборная команда Китая одержала победу на Кубке наций по шахматам.
03:00
В МЧС рассказали о ситуации с пожаром на бывшем арсенале в Удмуртии
В МЧС России заявили, что большая часть возгораний на бывшем арсенале в Удмуртии потушена.
03:00
СМИ: UCI может перенести ЧМ по велоспорту на шоссе из Швейцарии на Ближний Восток
Международный союз велосипедистов (UCI) может изменить дату и место проведения чемпионата мира по велоспорту на шоссе 2020 года.
03:00
В Петербурге в метро будут продавать маски и перчатки
В метро Санкт-Петербурга начали установку вендинговых аппаратов для продажи масок и перчаток, использование которых в общественных местах города будет обязательным с 12 мая.
03:00
Сехудо предложил UFC провести турнир за титул в легчайшем весе
Завершивший карьеру чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо предложил, как можно разыграть между бойцами принадлежавший ему титул.