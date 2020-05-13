NTD: турецкое «оружие» против коронавируса — одеколон

Культура использования одеколонов существует в Турции со времён Османской империи, однако сегодня этот парфюм стал как никогда актуален. Как передаёт NTD, Министерство здравоохранения страны отметило способность одеколона защитить от коронавируса, поэтому его производство и продажи выросли в разы.

В этой лаборатории в Стамбуле создают знаменитый на всю Турцию продукт — одеколон Atelier Rebul. Этот бренд уходит корнями ещё в 1895 год. И в последнее время этот парфюм пользуется в стране небывалой популярностью. Но не потому, что его аромат вдруг пришёлся многим по вкусу, а благодаря его дезинфицирующим свойствам. В его состав входит этиловый спирт.

АСЛИ БАХАДИР, сотрудница лаборатории: С начала эпидемии COVID-19, особенно в Турции, люди стали покупать одеколон. Главная причина в том, что в этом продукте этилового спирта 60 процентов или более. Он может нейтрализовать вирусы, бактерии и похожие микроорганизмы.

Использование одеколона в Турции настолько популярно, что вам могут предложить подушиться им, например, в ресторане или магазине. Также его используют после стрижек и как антисептик во время маникюра.

НУКЕТ ФИЛИБА, соосновательница Atelier Rebul: Культура использования одеколонов существует в Турции со времён Османской империи. Можно сказать, что, предлагая воспользоваться одеколоном, турки проявляют гостеприимство. Затем продукт стал частью нашей жизни, не только за его гигиенические, но и за косметические свойства.

В компании говорят, что в марте получили заказов на 600 тысяч литров своего одеколона. Продажи растут не только внутри страны. Продукт заказывают из Катара, Японии и ОАЭ.

СЕРКАН ИКИЗОГЛУ, фармацевт: Понятно, что правильное мытьё рук в сочетании с дезинфицирующим средством на спиртовой основе даёт чрезвычайно эффективные результаты. Также можно сказать, что дезинфицирующее средство очень эффективно само по себе, когда под рукой нет мыла и воды.

Популярность этого парфюма стала ещё выше после того, как Министерство здравоохранения страны отметило его способность защитить от коронавируса.

МЕХМЕТ БАЛ, покупатель: Мы пользуемся одеколоном с детства. А когда началась вспышка коронавируса, люди начали проявлять к нему ещё больше интереса. Европа заказывает его из Турции, поскольку одеколон — важное оружие против коронавируса.

В Турции даже временно запретили добавлять этанол в бензин, чтобы этого продукта осталось больше для антисептиков и одеколона.

Дата выхода в эфир 12 мая 2020 года.