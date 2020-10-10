American Conservative: паранойя вокруг «сговора» Трампа и России опасна для внешней политики США

Автор The American Conservative констатирует: паранойя вокруг «сговора» Трампа и России привела в США к возрождению маккартизма. Но если в 1950-е годы оспаривание главенствующей точки зрения могло повлечь за собой серьёзную угрозу репутации и карьере, то сегодня данный образ мышления препятствует любым попыткам улучшить отношения с крупным международным геополитическим игроком, обладающим несколькими тысячами единиц ядерного оружия.

Несмотря на то что политика американского президента по отношению к России на самом деле удивительно враждебная и конфронтационная, миф про то, что Дональд Трамп — марионетка Владимира Путина, всё никак не умрет. Как считает старший научный сотрудник в области изучения проблем безопасности в Институте Катона, пишущий редактор The American Conservative Тед Карпентер, эта паранойя привела к возрождению маккартизма в Соединённых Штатах и мешает провести столь необходимую переоценку американской внешней политики.

Как напоминает автор материала, в эпоху преследования левых в США комиссией сенатора Джозефа Маккарти в 1950-е годы оспаривание главенствующей точки зрения могло повлечь за собой серьёзную угрозу репутации и карьере. Сегодня с подобным столкнулся Гленн Гринвальд из The Intercept. Он рассказал, что его внесли в чёрный список телеканала MSNBC из-за того, что он оспаривал безграничную веру этого СМИ в предполагаемую угрозу со стороны России и сговор президента Трампа с ней.

«Запретили не только меня, но и ещё нескольких либерально мыслящих журналистов левых взглядов, в том числе Мэтта Тайбби и Джереми Скейхилла. Эти журналисты в прошлом часто появлялись в эфире MSNBC, но их не видно там с тех пор, как они раскритиковали принятое на телеканале освещение русского скандала и выразили свой скептицизм по поводу манеры этого СМИ рассказывать о России», — поделился Гринвальд в интервью.

Однако урон, нанесённый паранойей о связях России и Трампа, не ограничивается только ударами по карьере, уверен Тед Карпентер. Данный образ мышления препятствует любым попыткам улучшить отношения с крупным международным геополитическим игроком, обладающим несколькими тысячами единиц ядерного оружия.

В апреле 2020 года администрация Трампа решила выпустить совместное с Кремлём заявление, чтобы отметить дату, когда советские и американские силы встретились на Эльбе. Несмотря на то что подобное заявление не должно было вызвать вопросов, некоторые критики назвали его «игрой в пользу Путина». Также, продолжает автор статьи, Трампа критикуют за решение вывести войска из Германии. Якобы данное решение покажет России, что Америка отступает. Однако, отмечает Карпентер, утверждая, что Трамп «выполняет приказы Путина», критики будто не замечают, что военные США из Германии будут направлены не на запад, а поближе к российской границе, в Польшу, и этот шаг Кремль вряд ли расценивает как дружеский.

Как заключает автор The American Conservative, подавление инакомыслия в эпоху сенатора Маккарти сохранялось в течение целого поколения и было особенно пагубным для политики в отношении Восточной Азии. Результатом стала бесполезная, контрпродуктивная политика по отношению к Китаю и ужасная военная кампания во Вьетнаме.

«Сегодня Америка не может позволить себе такой глупости. Если мы будем клеймить тех, кто выступает за менее враждебную стратегию в отношении Москвы, если мы будем называть их марионетками, предателями и «российскими агентами», то мы не получим разумной политики. Сохранение такого подхода усугубит опасное напряжение за границей и подорвёт необходимое политическое обсуждение дома», — подводит итог Карпентер.