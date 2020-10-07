Spectator советует Европе относиться к России «по-прибалтийски»
Европейский парламент не смог предпринять решительные многосторонние действия против Белоруссии, поскольку Кипр наложил вето. Как пишет Сара Куликан, аналитик, специализирующаяся на постсоветской сфере и российском обществе, данное решение Кипра продиктовано его обширной сетью общих экономических и политических интересов с Россией. Однако, уверена эксперт, Европе нужно внимательно присмотреться к небольшим государствам Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литве, — которые давно стали профессионалами в сфере сдерживания Кремля.
Как пишет Куликан в статье для The Spectator, в этих небольших бывших советских республиках с общим населением 6 млн человек проживает немало этнических русских. Однако после провозглашения независимости в 1991 году страны Прибалтики отчаянно отстаивали свой суверенитет, чтобы не попасть в сферу влияния Кремля. Эти государства входят не только в ЕС, но и в НАТО, и неуклонно «пытаются обуздать зависимость от России и приближённых Владимира Путина».
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