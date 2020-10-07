Spectator советует Европе относиться к России «по-прибалтийски»

Пока в Европе не могут выработать общую позицию в том, как противодействовать влиянию Москвы, три небольшие страны Прибалтики уже давно «пытаются обуздать зависимость от России и приближённых Владимира Путина», уверена аналитик, специализирующаяся на постсоветской сфере и российском обществе, Сара Куликан. В статье для The Spectator она пишет, что другим странам ЕС — равно как и Великобритании — есть чему поучиться у Латвии, Литвы и Эстонии.

Европейский парламент не смог предпринять решительные многосторонние действия против Белоруссии, поскольку Кипр наложил вето. Как пишет Сара Куликан, аналитик, специализирующаяся на постсоветской сфере и российском обществе, данное решение Кипра продиктовано его обширной сетью общих экономических и политических интересов с Россией. Однако, уверена эксперт, Европе нужно внимательно присмотреться к небольшим государствам Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литве, — которые давно стали профессионалами в сфере сдерживания Кремля.

Как пишет Куликан в статье для The Spectator, в этих небольших бывших советских республиках с общим населением 6 млн человек проживает немало этнических русских. Однако после провозглашения независимости в 1991 году страны Прибалтики отчаянно отстаивали свой суверенитет, чтобы не попасть в сферу влияния Кремля. Эти государства входят не только в ЕС, но и в НАТО, и неуклонно «пытаются обуздать зависимость от России и приближённых Владимира Путина».

Из-за исторической монополии Москвы на энергоснабжение большей части континента в 2014 году 100% своего газа Прибалтика импортировала из России. Но после присоединения Крыма Эстония, Латвия и Литва начали импортировать энергию у менее доминантных соседей. По состоянию на 2019 год Эстония и Латвия импортируют из России лишь 50% газа. В Литве, по свежим данным, этот показатель снизился аж до 37%.

Также прибалтийские страны активно противодействуют отмыванию российских денег. Министр финансов Эстонии Мартин Хельме недавно призвал расследовать отмывание российских денег со стороны компаний из санкционного списка ЕС через Danske Bank.

Кроме того, в Эстонии, Латвии и Литве были предприняты усилия по интеграции этнических русских в более широкое общество, поощряется ассимиляция через финансирование языковых программ и создание государственных русскоязычных СМИ, а также ведётся борьба с кремлёвской дезинформацией.

«В ответ на посягательства Кремля страны Прибалтики не рассчитывают на неуловимый консенсус внутри ЕС. Другим странам союза — равно как и Великобритании — есть чему поучиться у этих трёх маленьких стран», — заключает эксперт издания.