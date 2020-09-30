Слишком разобщён: WSJ объяснила, почему в мире не прислушиваются к ЕС

Евросоюз по-прежнему не может играть весомую роль на мировой арене, и виной тому его собственная разобщённость и желание отдельных его членов продвигать свои интересы, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, неспособность принимать единые решения ведёт к тому, что к голосу ЕС не прислушиваются не только гиганты вроде США, Китая и России, но и страны помельче вроде Турции и Ирана.

Бывший министр обороны Германии и протеже Ангелы Меркель Урсула фон дер Ляйен, которая ныне занимает пост главы Еврокомиссии, неоднократно говорила, что Европе нужно мыслить и действовать геополитически. «Она права, но, если судить по последним событиям, геополитической эффективности ЕС в ближайшее время пока не предвидится», — пишет The Wall Street Journal.

Всё было плохо ещё до того, как армяне и азербайджанцы вновь сцепились за Нагорный Карабах. ЕС столкнулась с кризисами на севере (Белоруссия), востоке (война в Сирии и пикировка в Восточном Средиземноморье), юге (Ливия) и западе (брексит). Конечно, все эти вызовы лёгкими не назовёшь, и ни один из них не имеет очевидного решения. Однако главная проблема заключается в том, что ЕС не готов к роли игрока на геополитической арене.

Европейский союз не может быстро принимать решения. Учитывая, что во время обсуждения важных внешнеполитических вопросов каждое из 27 государств может прибегнуть к праву вето, для всеобщего консенсуса нужен такой компромисс, который приводит к тому, что конечное решение никак не может привести к реальному успеху. «На принятия любого политического решения, которое, скорее всего, будет неэффективным уходит так много времени, что к тому времени, когда ЕС выходит на перрон, поезда уже и след простыл», — отмечает газета.

Взять, к примеру, Белоруссию. После нескольких недель препирательств глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель собрал 27 глав МИД союза на кульминационную встречу. На ней члены ЕС планировали поддержать протесты в Белоруссии и сдержать Россию путём введения санкций против главных сторонников режима.

Однако эта встреча провалилась: правительство Кипра, которое было избрано менее чем миллионом человек, отказалось наказывать Минск, если ЕС (население которого насчитывает около 440 млн человек) не согласится ввести санкции против Турции из-за спора, который вообще никак не связан с Белоруссией. Очередная встреча по этому вопросу состоится в октябре. «У Кремля, который обладает значительным влиянием на Кипре благодаря глубоким банковским и финансовым связям, должно быть, уже поджилки трясутся», — иронизирует The Wall Street Journal.

Правило о единогласном принятии решений можно изменить. Однако подобная реформа сама требует тотального единодушия членов ЕС — чего ждать не приходится, поскольку и мелкие, и крупные члены союза и не подумают отказываться от права вето.

Однако дело даже не в этом. У ЕС нет собственной армии, а его дипломатическому ведомству приходится конкурировать с МИД собственных членов. Германия, Франция и Италия любят поговорить о необходимости общей внешней политики в рамках ЕС, но, когда доходит до дела, они занимаются отстаиванием собственных интересов.

В плане внешней политики ЕС зачастую похож не столько на единый организм, преследующий стратегические цели, сколько на группу средних и малых держав, которые пытаются насолить друг другу. Даже когда ЕС демонстрирует единодушие, его зачастую никто не слушает. Причём Брюсселю не внемлют не только крупные державы вроде США, Китая и Россия, но и игроки средней руки — Турция, Израиль и Иран.

Пока ЕС поглощён внутренними спорами, обстановка вокруг него продолжает ухудшаться. Президент Белоруссии Александр Лукашенко был вынужден обратиться за защитой к Владимиру Путину, что даёт России возможность навязать Минску куда более тесные и неравноправные отношения. Ситуация с Турцией лучше также не становится. Война в Сирии идёт так, как будто бы ЕС вообще не существовало, и мало кто ждёт от Брюсселя разрешения армяно-азербайджанского кризиса.

«Много было написано о том, как нетрадиционные, хаотичные и порой противоречивые внешнеполитические взгляды Дональда Трампа подрывают западный альянс. Критики президента в чём-то правы, однако неспособность ЕС эффективно действовать на международной арене — это куда более серьёзная проблема, и исправить её гораздо сложнее. Фон дер Ляйен абсолютно права в том, что миру нужна геополитическая Европа, но, если у неё и есть план, как её можно создать, она никому о нём пока не рассказала», — подытоживает The Wall Street Journal.