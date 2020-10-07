Американский генерал: Россия всё ещё слишком сильно влияет на Украину

Россия сегодня всё ещё слишком сильно влияет на Украину, уверен американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. В интервью порталу «РБК Украина» он заявил, что Украина и её руководство должны решить, будет ли оно делать всё, что требуется с точки зрения западной интеграции, что означает полный отказ от кремлёвского влияния и криминальных денег.

Чёрное море – самый важный регион Украины для России, поскольку Кремль хочет использовать его как стартовую площадку с открытым доступом на Ближний Восток, Балканы, Кавказ, в Сирию и Восточное Средиземноморье, считает американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. В интервью порталу «РБК Украина» он заявил, что Западу необходимо ослабить влияние россиян.

«Я считаю, что Чёрное море является наиболее стратегически важным регионом для России. И они продемонстрировали, что готовы использовать силу и любые другие инструменты для достижения своей цели. Она заключается в беспрепятственном использовании Чёрного моря в качестве стартовой площадки. Вот чего они хотят», – сказал он.

По мнению экс-военного, Запад должен не только защищать своих союзников и друзей в регионе, но и лишить Кремль возможности использовать Чёрное море в качестве стартовой площадки.

«Для этого нужно проводить учения в воздухе, на море и на суше. И это также необходимо, чтобы помочь Украине развить собственные оборонительные возможности», — считает Ходжес.

Он также добавил, что сегодня Россия всё ещё слишком сильно влияет на Украину.

«Украина должна решить, и её руководство должно решить, будет ли оно делать всё, что требуется с точки зрения западной интеграции, что означает полный отказ от кремлёвского влияния и криминальных денег. Я полагаю, что слишком много людей получают слишком много денег из России. Так что это усложняет задачу», — рассказал Ходжес.

«Я абсолютно верю, что наступит день, когда Украина станет частью НАТО. Кремль не должен получать право вето, решать, кто вступает в НАТО, а кто нет», — добавил генерал.