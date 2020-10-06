Лiга.net: Украина планирует закупить для армии до полусотни турецких боевых дронов

Украина собирается приобрести у Турции 48 ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2. Как отмечает «Лiга», данные беспилотные аппараты сегодня применяет Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе.

Украина намерена приобрести до полусотни турецких ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2, которые с возобновлением конфликта в Нагорном Карабахе применяет Азербайджан. Как передаёт «Лiга», об этом заявил гендиректор госкомпании Укрспецэкспорт Вадим Ноздря.

«Украина планирует получить 48 беспилотников, которые Минобороны планирует поставить на вооружение в ВСУ», — сказал чиновник.

Как отмечает издание, за всё время вооружения силовых структур Турции туда поставлено 107 подобных аппаратов.

Предполагается, что совместное производство, которое включает в себя крупноузловую сборку дронов, будет локализовано на Украине, идёт выбор места для завода. Стоимость комплекса, в том числе с учётом импортных комплектующих, которые сама Турция закупает, при этом уменьшится на треть, говорит Ноздря.

Глава Укрспецэкспорта подчеркнул, что пока Украина продолжает опытную эксплуатацию уже приобретённых комплексов: идёт определение их устойчивости к суровым климатическим условиям. Последующая продажа Украине Bayraktar TB2 зависит от результатов этой проверки.