Лiга.net: Украина планирует закупить для армии до полусотни турецких боевых дронов

16:29
Свитолина уступила 131-й ракетке мира в полуфинале «Ролан Гаррос»
Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение от Надии Подороски из Аргентины в матче 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
16:25
Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
16:23
Губернатор Подмосковья призвал избегать публичных мероприятий из-за коронавируса
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей региона избегать публичных мероприятий по причине распространения коронавирусной инфекции.
16:23
В Петербурге начата проверка после посадки самолёта с неисправностью
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с возвращением в петербургский аэропорт Пулково самолёта, вылетевшего в Йошкар-Олу, после выявления неисправности передней стойки шасси.
16:22
Путин считает, что тренировки сборных России могли не прерываться во время пандемии
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что во время пандемии коронавируса тренировки национальных команд по различным видам спорта могли не прерываться.
16:21
Число случаев коронавируса в ОАЭ превысило 100 тысяч
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) превысило отметку 100 тыс.
16:20
ВТО улучшила прогноз падения мировой торговли в 2020 году
Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила прогноз падения мировой торговли в 2020 году до 9,2%. Это следует из обнародованного доклада ВТО.
16:15
Названы меры по предотвращению вспышек коронавируса на предприятиях
Крупные промышленные предприятия, на которых соблюдаются все санитарные нормы, смогли избежать массовых вспышек коронавирусной инфекции среди своих сотрудников.
16:15
В Ростуризме назвали число воспользовавшихся программой кешбэка
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что более 70 тыс. россиян воспользовались программой туристического кешбэка в рамках первого этапа её реализации, передаёт РИА Новости.
16:13
Яровая прокомментировала ситуацию на Камчатке
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая прокомментировала ситуацию на Камчатке.
16:12
Сын футболиста «Зенита» Жиркова отпраздновал день рождения в стиле видеоигры
Защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков устроил своему сыну Даниилу день рождения в стиле серии видеоигр Minecraft.
16:11
В Омской области прокомментировали ситуацию с карантином в школах
Власти Омской области закрыли на карантин 105 классов в 12 школах, а также 18 групп в детских садах.
16:10
Преподаватель математики стал победителем конкурса «Учитель года Подмосковья — 2020»
Победителем конкурса «Учитель года Подмосковья — 2020» стал преподаватель математики с тремя высшими образованиями Александр Ядрин.
16:08
Врач рассказал о пользе медицинских масок в осенний период
Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский рассказал, что с наступлением прохладной погоды медицинская маска может защитить от хейлита — воспаления, которое поражает кожу и слизистую оболочку губ.
16:06
Власти Испании дали прогноз по падению ВВП страны в 2020 году
Правительство Испании прогнозирует, что ВВП страны сократится в текущем году на 11,2% из-за последствий пандемии коронавируса.
16:05
В Москве обсудили экономическое сотрудничество между Россией и Сирией
В Москве сирийская делегация во главе с руководителем аппарата президента Мансуром Аззамом обсудила экономическое сотрудничество между Россией и Сирийской Арабской Республикой.
16:04
Аналитик рассказал о влияющих на укрепление рубля факторах
Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал о факторах, которые в ближайшее время могут помочь рублю укрепиться.
16:01
Глава ОКР заявил, что подготовка к Олимпиадам в Токио и Пекине продолжается
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о подготовке к летним Олимпийским играм в Токио и зимним Играм в Пекине.
15:59
Эксперты рассказали, что будет с ценами на нефть
Несмотря на то что нефть в начале недели подорожала с $39 до $41 за баррель, ожидать дальнейшего роста стоимости пока преждевременно, считают эксперты.
15:59
В пяти гостиницах Москвы выявили нарушения масочного режима
В пяти гостиницах Москвы выявили нарушения масочно-перчаточного режима. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслана Каюмова.
15:57
В Петербурге за сутки проведено более 24 тысяч тестов на COVID-19
За сутки в Санкт-Петербурге более 24 тыс. человек сдали тест на коронавирус.
15:55
В Башкирии появятся два современных онкологических центра
В Стерлитамаке на базе городской клинической больницы №1 в 2021 году планируется открытие двух современных онкоцентров.
15:54
В Госдуме предложили закрепить законом право бабушек и дедушек на время с внуками
Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко внесёт в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому дети с согласия родителей будут вправе находиться под надзором у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестёр и других родственников.
15:54
В Подмосковье открывается резервный госпиталь для пациентов с COVID-19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в Московской области вновь заработает госпиталь на базе парка «Патриот» для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
15:52
СМИ: «Спартак» предложил €4 млн за футболиста «Метца»
Московский футбольный клуб «Спартак» сделал предложение французскому «Метцу» по правому защитнику Фабьену Сентонсу.
15:47
В МВФ рассказали о восстановлении мировой экономики после пандемии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева высказалась по поводу того, как будет восстанавливаться мировая экономика после пандемии коронавирусной инфекции.
15:44
Путин: надеемся на новые достижения российских паралимпийцев
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране гордятся достижениями отечественных паралимпийцев, и выразил надежду на их новые свершения.
15:42
Тихановская встретилась с Меркель
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом заявили в штабе Тихановской.
15:37
Самолёт с неисправностью шасси приземлился в аэропорту Петербурга
Запросивший посадку из-за неисправности передней стойки шасси самолёт авиакомпании «РусЛайн» приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».
15:36
Футболист «Крыльев Советов» Зиньковский близок к переходу в «Краснодар»
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский близок к переходу в футбольный клуб «Краснодар».
15:31
В Италии намерены продлить режим ЧС из-за COVID-19 до 31 января
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что власти страны намерены продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 31 января 2021 года.
15:27
Новая Голландия готовится к переходу на зимний сезон
В Санкт-Петербурге Новая Голландия объявила о начале подготовки к зимнему сезону и открытию катка.
15:27
Определились все участницы четвертьфинала «Ролан Гаррос»
Стали известны все участницы матчей 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
15:25
Челябинские школы сдвигают график каникул из-за COVID-19 у педагогов
Три челябинские школы передвинули график осенних каникул на более ранний срок из-за массового заболевания педагогов новой коронавирусной инфекцией.
15:23
В СВАО Москвы открылись общественные приёмные штабы по защите бизнеса
На базе шести приёмных управ Северо-Восточного округа столицы открылись общественные приёмные штабы по защите бизнеса.
15:18
В Раде заявили о превращении Украины в «банкомат» для иностранцев
Украинская парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что власть во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским превратила страну в «банкомат» для иностранцев.
15:15
МИД России прокомментировал ситуацию в Киргизии
Российское Министерство иностранных дел прокомментировало ситуацию в Киргизии.
15:12
«Зенит» объявил о трансфере футболиста «Спортинга» Вендела
Бразильский полузащитник Вендел из лиссабонского «Спортинга» официально подписал контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит».
15:07
В Ростове-на-Дону на закупку томографов потратят 50 млн рублей
В Ростове-на-Дону выделили 50 млн рублей на закупку томографов.
15:06
В Ростовской области горят два склада с пиротехникой
В Аксайском районе Ростовской области горят два склада с пиротехникой. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
15:02
«Ростов» обратился в РФС по поводу судейства в матче с «Сочи»
В футбольном клубе «Ростов» рассказали об обращении в Российский футбольный союз (РФС) по итогам матча десятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
15:00
Кабмин выделил средства на выплаты работающим с коронавирусом медикам
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 11,2 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с больными с коронавирусной инфекцией COVID-19.
14:53
Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала в США
Ракета-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
14:46
Матыцин заявил, что основные цели предыдущей стратегии развития спорта были достигнуты
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о достижении основных целей предыдущей стратегии развития спорта в стране.
14:44
Самолёт в Петербурге готовится к посадке из-за неисправности
Экипаж самолёта принял решение вернуться в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге после выявления неисправности передней стойки шасси. Об этом сообщили в управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».
14:43
В группе «Ундервуд» прокомментировали ситуацию с COVID-19
Музыкант Владимир Ткаченко из группы «Ундервуд» прокомментировал ситуацию с COVID-19.
14:43
В США за сутки выявлено более 39 тысяч новых случаев коронавируса
В США число выявленных случаев заболевания коронавирусом увеличилось за последние сутки на 39 557, превысив 7,4 млн.
14:42
В Челябинской области оценили ситуацию с коронавирусом
За сутки в Челябинской области зафиксировали 95 случаев COVID-19.
14:42
В Москве окончен сбор заявок на конкурс грантов для НКО социальной сферы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подвела итоги сбора заявок на конкурс грантов для некоммерческих организаций (НКО) социальной сферы «Москва — добрый город».
14:41
Учения ОДКБ на территории Армении перенесены
Запланированные на территории Армении учения сил Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие» и «Поиск» перенесены. Об этом заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.