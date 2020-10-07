УП: Зеленский в Брюсселе убеждал, что Украина является будущим членом ЕС

На саммите Украина — ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский убеждал руководство Евросоюза, что Украина является будущим членом ЕС. Как пишет «Украинская правда», также украинский президент назвал день саммита «ещё одним хорошим днем ​​европейской интеграции».

Владимир Зеленский на саммите Украина — ЕС в Брюсселе убеждал руководство Евросоюза, что Украина является будущим членом Европейского союза. Как пишет «Украинская правда», об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после окончания саммита, который состоялся 6 октября.

По словам Кулебы, заявление Зеленского прозвучало во время его вступительного слова на пленарной сессии саммита, которая проходила за закрытыми дверями.

«Он сказал: Украина — это будущий член Европейского союза», — рассказал Кулеба в видеозаписи, которую выложил на Facebook-странице.

«Это та стартовая позиция, с которой мы ведём все переговоры с Европейским союзом. Сегодня президент был очень чётким и предметным в отношении наших ожиданий. И в отношении того, на что мы готовы идти и что делать, чтобы эта фраза звучала не в будущем времени, а в настоящем», — рассказал министр.

Он называл день саммита «ещё одним хорошим днём ​​европейской интеграции».

«Пока одни ездят в Москву, мы ездим в Брюссель. Потому что мы знаем, где настоящие друзья и будущее Украины», — добавил Кулеба.