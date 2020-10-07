Украинская правда Оригинал

УП: Зеленский в Брюсселе убеждал, что Украина является будущим членом ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На саммите Украина — ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский убеждал руководство Евросоюза, что Украина является будущим членом ЕС. Как пишет «Украинская правда», также украинский президент назвал день саммита «ещё одним хорошим днем ​​европейской интеграции».
УП: Зеленский в Брюсселе убеждал, что Украина является будущим членом ЕС
Reuters

Владимир Зеленский на саммите Украина — ЕС в Брюсселе убеждал руководство Евросоюза, что Украина является будущим членом Европейского союза. Как пишет «Украинская правда», об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после окончания саммита, который состоялся 6 октября.

По словам Кулебы, заявление Зеленского прозвучало во время его вступительного слова на пленарной сессии саммита, которая проходила за закрытыми дверями.
 
«Он сказал: Украина — это будущий член Европейского союза», — рассказал Кулеба в видеозаписи, которую выложил на Facebook-странице.
 
«Это та стартовая позиция, с которой мы ведём все переговоры с Европейским союзом. Сегодня президент был очень чётким и предметным в отношении наших ожиданий. И в отношении того, на что мы готовы идти и что делать, чтобы эта фраза звучала не в будущем времени, а в настоящем», — рассказал министр.
 
Он называл день саммита «ещё одним хорошим днём ​​европейской интеграции».
 
«Пока одни ездят в Москву, мы ездим в Брюссель. Потому что мы знаем, где настоящие друзья и будущее Украины», — добавил Кулеба.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Украинская правда Украина Европа
теги
Владимир Зеленский Европа ЕС Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров