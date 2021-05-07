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France 3: на Великой Китайской стене столпотворение — внутренний туризм бьёт рекорды

Материал представлен в переводе ИноТВ
Неделя каникул в Китае побила все туристические рекорды допандемийного времени: жители страны вернулись к нормальной жизни и спешат насладиться родными красотами. Так, входные билеты на Великую Китайскую стену уже раскупили — здесь огромные толпы народу, однако, в отличие от остального мира, масочный режим в КНР больше не является обязательным, передаёт France 3.
На Великой Китайской стене 7:30 утра. В этот период праздников 1 мая здесь уже много посетителей. Но перед тем, как подняться на руины Имперского Китая, приходится выстоять долгие часы в очередях. Ношение маски не является обязательными, но рекомендуется.
 
Наверху социальная дистанция полностью забыта: люди идут плечом к плечу, как будто в эту страну, практически избавившуюся от COVID-19, вернулась нормальная жизнь.
 
КИТАЕЦ-1: Все входные билеты на Великую стену на ближайшие пять дней проданы. Это невероятно!
 
За €6 можно прогуляться по этому парку, который пережил нападения варваров и пандемию.
 
КИТАЯНКА-1: Вы знаете, в Китае мы в безопасности. Посмотрите на всех этих людей вокруг: эпидемия прошла, она в прошлом.
 
КИТАЯНКА-2: В прошлом году мы все сидели по домам взаперти, мы не выходили на улицу.
 
Мао (Цзэдун. — ИноТВ) говорил, что тот, кто не поднимался на стену, не является героем. На этом отрезке стены в 7 км сегодня появилось по крайней мере 30 тысяч новых героев. Спустя больше года после начала эпидемии китайцы живут словно в пузыре без коронавируса и решительно настроены этим воспользоваться.
 
КИТАЯНКА-3: Только посмотрите, что происходит в других странах. Пандемия по-прежнему распространяется везде в мире, в то время как мы все здесь, и даже не нужно носить маску.
 
КИТАЕЦ-2: Эпидемия по-прежнему распространяется во многих странах. Ради нашего здоровья лучше оставаться в Китае.
 
КИТАЯНКА-4: Столько всего можно посмотреть! Места, где я ни разу не была.
 
Китайским властям есть, чему радоваться: они хотят активизировать потребление и внутренний туризм. В этом они полагаются на 265 млн поездок во время этой праздничной недели.
 
АРНО МИГЕ, корреспондент французского телевидения в Китае: Эти каникулы в Китае, которые заканчиваются в среду, уже побили все рекорды: число путешествий на поезде, в самолёте, бронирований в гостиницах или посещений туристических мест, как это, уже превысило цифры за 2018 год — год до пандемии.
 
Дата выхода в эфир 04 мая 2021 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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France 3 Франция Европа
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