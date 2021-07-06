CNN: горячие выходные — в США на праздники в честь Дня независимости в перестрелках погибли 150 человек

В США на праздники в честь Дня независимости от насилия с применением огнестрельного оружия погибло не менее 150 человек. По всей стране отмечено более 400 случаев стрельбы, передаёт CNN. Как отмечает канал, всё это совпало с резким ростом насильственных преступлений в крупных городах.

В США за выходные в честь Дня независимости в результате насилия с применением огнестрельного оружия погибло не менее 150 человек, причём по всей стране за этот период зафиксировано более 400 случаев стрельбы. Всё это произошло на фоне резкого роста насильственных преступлений в крупных городах, пишет CNN со ссылкой на данные Архива применений огнестрельного оружия.

Данная статистика учитывает инциденты со стрельбой, а также жертв насилия с применением огнестрельного оружия по всей стране за 72 часа в период с пятницы по воскресенье. Более того, эта информация будет ещё обновляться.

В частности, в Нью-Йорке, где насилие с применением огнестрельного оружия подскочило до рекордных за многие годы показателей, с пятницы по воскресенье жертвами в 21 случае стрельбы стали 26 жертв. Тем не менее, эти цифры всё же уступают аналогичным показателям за прошлый год, когда жертвами 25 перестрелок стали 30 человек.

4 июля в городе зафиксировали 12 инцидентов со стрельбой, в ходе которых пострадали 13 человек, что больше, чем в прошлом году, когда произошло всего 8 перестрелок, жертвами которых стали 8 человек.

Между тем, в этом году число случаев применения огнестрельного оружия в Нью-Йорке выросло почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года: 767 перестрелок при 885 жертвах.

Что же касается Чикаго, то после того, как суперинтендант полиции Дэвид Браун выразил обеспокоенность насчёт того, что его ведомство, возможно, ждут «самые сложные выходные в году», в этом городе огнестрельные ранения получили 83 человека при 14 смертях. Среди раненых оказались 5 и 6-летняя девочки.

Кроме того, в Чикаго в ходе ночной перестрелки были ранены и два полицейских, когда один человек открыл по ним огонь, когда правоохранительные органы разгоняли толпу из нескольких тысяч человек. Жизням полицейских сейчас, судя по всему, ничего не угрожает.

Вместе с тем, в пригороде Атланты в субботу смертельные ранения получил профессиональный гольфист Джин Силлер. При этом полиция по-прежнему разыскивает подозреваемого в убийстве. 41-летнего спортсмена обнаружили в загородном клубе в бессознательном состоянии и с «очевидным пулевым ранением в голову». Кроме того, на поле для гольфа неподалёку были обнаружены ещё две жертвы с огнестрельными ранениями.