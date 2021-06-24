NBC: беспределу пора положить конец — Байден обнародовал план борьбы с резким ростом уличной преступности

В текущем году число насильственных преступлений на территории США резко возросло, сообщает NBC. В связи с этим Джо Байден обнародовал ряд мер по исправлению ситуации. Планируется пресекать деятельность подпольных торговцев оружием, увеличить численность региональной полиции и осуществить специальную программу пресечения насилия.
Тревожная картина насалия, прокатившейся по американским городам: в минувшее воскресенье в Детройте поток пуль ранил 11-летнего мальчика и двух мужчин. Вооружённый ножом велосипедист ранил курьера в Нью-Йорке. Подобные инциденты составляют откровенно тревожную статистику преступлений. В Портленде в этом году число убийств возросло на 530 процентов. В Филадельфии недалеко до преодоления рекордных показателей по убийствам. В Атланте за прошлый год скачок таких преступлений составил 41 процент.
Сегодня президент Байден перечислил меры, призванные привести к отчётности так называемых подпольных торговцев оружием. Для этого создано 5 новых ударных групп против незаконной оружейной торговли.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы удостоверимся, что вы не сможете продавать смерть и хаос на наших улицах. Этому беспредклу пора положить конец.
В рамках плана региональным отделениям полиции также будет предоставлена помощь при найме на работу: кроме того, в 15 городах страны планируется реализовать программу предотвращения насилия.
Однако некоторые представители правоохранительных органов предупреждают, что политическое давление на систему уголовного правосудия делает их работу труднее.
АЛЕКС ВИЛЛАНОВА, шериф округа, Лос-Анджелес: Таков уровень насилия на улицах, и политики не помогают. Они переводят стрелки — и всё дошло до того, что люди считают нормальным противостоять сотрудникам правопорядка.
Уровень преступности уже резко подскочил, ещё до середины лета.
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