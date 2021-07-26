ABC News: очередные «кровавые выходные» в Чикаго — часть тревожной тенденции по всей Америке

США переживают настоящую эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия, передаёт ABC News. На минувших выходных в Чикаго были застрелены семь человек, около полусотни получили ранения. При этом, как отмечает телеканал, зачастую нападения происходят среди бела дня.

И снова о событиях внутри страны: здесь опять выдались кровавые выходные. В Чикаго 55 человек получили огнестрельные ранения, семеро погибли. Начальник полиции Сиэтла призывает убрать оружие с улиц. Репортёр ABC News Алекс Преша совместно с телестанциями ABC по всей стране попытался разобраться в причинах роста преступности.



Сегодня в стране эпидемия насилия с применением огнестрельного оружия, от Хьюстона до Питтсбурга.



МУЖЧИНА: Но стало ещё хуже с тех пор, как пандемия… как мы отменили ограничения.



В Чикаго на этих выходных 51 человек получил огнестрельные ранения, из них семеро скончались. В числе погибших — два подростка 15 и 16 лет. Только в этом году в Чикаго подстрелили более 200 детей.



А в Сиэтле вчера вечером как минимум три человека были убиты, пятеро получили ранения. Полиция работала на месте одного инцидента со стрельбой со смертельным исходом, когда получила сообщение о выстрелах примерно в миле оттуда.



ЗВОНОК ПО НОМЕРУ 911: Раздались выстрелы, все разбежались…



КЭТЛИН КОЭН, местная жительница: Было много… наверное, семь выстрелов, один за другим…



Начальник полиции Сиэтла в Twitter призывает к миру.



АДРИАН ДИАС, начальник полиции Сиэтла: Нам надо придумать способ убрать оружие с улиц…



Очередная волна преступности на этих выходных — часть тревожной тенденции последних месяцев. Канал ABC News, его собственные телестанции и аффилированные организации совместно с Gun Violence Archive попытались задокументировать каждый инцидент со стрельбой за последнюю неделю. Посмотрите на эту карту. Более тысячи инцидентов, более 430 погибших, тысяча раненых. Зачастую это дерзкие нападения среди бела дня.



Пьер Томас из ABC News ведёт работу в Нью-Йорке.



ПЬЕР ТОМАС, главный корреспондент ABC News по вопросам правосудия: А жертвы — кто?



ДЕРМОТ ШИ, комиссар полиции Нью-Йорка: Если посмотреть, по кому сейчас стреляют в этом городе, это на 97 процентов небелые. Невероятно непропорционально.



АЛЕКС ПРЕША, корреспондент ABC News: Линдси, 2020 год в США побил все рекорды по числу жертв огнестрельного оружия, по крайней мере, за два десятилетия. А 2021-й такими темпами может его обойти. Ударные силы Министерства юстиции в пяти городах, включая Чикаго и Вашингтон, намерены принять решительные меры против нелегального оружия. Линдси?



Большое спасибо, Алекс.



Дата выхода в эфир 25 июля 2021 года.