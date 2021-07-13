WT: Белый дом призвал бороться с ростом преступности за счёт средств на поддержку экономики в пандемию

На фоне роста числа убийств в США Белый дом призывает направить часть средств из пакета стимулирующих экономику в условиях пандемии мер на борьбу с преступностью, пишет The Washington Times. Советники президента призвали власти в городах и штатах при помощи этих денег поддерживать правоохранительные органы, охранять общественный порядок и помогать недавно освобождённым из заключения.

В Белом доме призвали местные власти в штатах и городах по всей стране потратить часть средств из пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии в размере $1,9 трлн для борьбы с преступностью — на фоне роста насилия в США, сообщает The Washington Times.

«Пока города, округа и штаты по всей стране рассматривают вопрос о том, как распределить историческую поддержку, которую они получили в рамках плана поддержки экономики, мы вновь призываем их использовать финансирование для повышения общественной безопасности», — гласит памятка.

Авторы памятки, советники президента Сьюзан Райс, Джин Сперлинг и Джули Родригес, напомнили, что ряд городов по всей стране уже весьма успешно использовали средства, выделенные на поддержку экономики в условиях пандемии, для борьбы с преступностью.

Советники подробно описали, как штаты и муниципалитеты могут использовать эти средства для поддержки правоохранительных органов, охраны общественного порядка, обеспечения соблюдения законов об оружии и оказания помощи недавно освобождённым из мест лишения свободы.

Как отмечает издание, это предложение основано на более масштабном плане по борьбе с преступностью, о котором в июне объявил президент США Джо Байден. В частности, глава государства решил использовать часть из выделенных $1,9 трлн для увеличения числа полицейских в городах и пресечения нелегальной торговли оружием.

В памятке, опубликованной в понедельник, также отмечается, что в бюджете на 2022 финансовый год Байден попросил выделить дополнительно $750 млн для поддержки федеральных правоохранительных органов.

The Washington Times пишет, что подобные меры стали необходимы на фоне роста числа убийств почти на 30% с 2019 по 2020 годы. При этом, согласно исследованию аналитика Джеффа Ашера, в 2021 году количество убийств в США вырастет на 18% по сравнению с прошлым годом.