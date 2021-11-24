Le Figaro: наркоторговцы и малолетние преступники превратили центр Лиона в опасный для жизни район

Жители района Ла-Гильотьер в самом центре Лиона жалуются на отсутствие безопасности, пишет Le Figaro. По словам горожан, всего в нескольких сотнях метров от главной площади города на улицах хозяйничают наркоторговцы и малолетние преступники, серьёзно усложняя жизнь местным жителям. Как отмечает издание, полицейские, ежедневно совершающие несколько обходов в этой зоне, ничего не могут поделать со сложившимся положением.

Жители района Ла-Гильотьер в самом центре Лиона жалуются на отсутствие безопасности на улицах города, пишет Le Figaro. «Моя племянница на восьмом месяце беременности получила удар палкой по голове три недели назад. Двое парней хотели украсть у неё сумку, а когда она не позволила, они избили её», — приводит газета свидетельство одной из местных жительниц. «Клиентов приходит всё меньше и меньше, и я их понимаю. Зачем брать на себя риск подвергнуться нападению на любом углу, когда можно пойти куда-нибудь ещё?» — вторит ей Жак, который уже десять лет работает в магазине в двух шагах от площади Габриэль-Пери.

Как передаёт издание, в этом квартале сетевой супермаркет закрывается в 17 часов — сразу после второго «ритуального» обхода полиции, а не в 20:30, как в других местах. «Макдональдс» больше не обслуживает посетителей в помещении в целях защиты от насилия. Кебабный ларёк напротив трамвайной остановки буквально «забаррикадировался» и принимает заказы исключительно через окно.

Для многих местных жителей необходимость обходить стороной площадь Габриэль-Пери стала очевидной. При этом от главной достопримечательности города, площади Белькур, её отделяет только мост и несколько сотен метров, подчёркивает газета. Несколько месяцев назад мэр округа от партии зелёных Фанни Дюбос сама признала, что ей случалось «ходить обходным путём», чтобы избежать этого района.

Хотя полиция регулярно проводит массовые рейды и ежедневно делает многочисленные обходы в этом районе, она, безусловно, не в состоянии справиться с постоянным наплывом людей, занимающихся здесь незаконной торговлей наркотиками, сигаретами, медикаментами и другими товарами. «Эти всем известные парикмахерские, где плетут афрокосички, которые вы видите повсюду, — на самом деле подпольные бары. Там готовы продавать всё что угодно до утра. Серьёзно, кто будет стричься в три часа ночи?» — возмущается местный житель.

Несколько сотен человек, многие из которых не говорят по-французски, ежедневно собираются у трамвайной остановки Гильотьер-Габриэль-Пери. Эти несовершеннолетние, часто беспризорные, прибыли из Африки и Восточной Европы. Это молодые люди, которым «нечего терять, поскольку они уже пережили ад в своей стране», поясняет местный ресторатор. По данным префектуры Роны, из тысячи арестов, проведённых лионскими полицейскими с 1 января, около 40% были связаны с несовершеннолетними. Большинство из них торгует опиатами — и они же главные потребители этого товара.

Ла-Гильотьер, таким образом, стал ареной ничем не сдерживаемого насилия, констатирует издание. Кражи телефонов с применением холодного оружия, частые драки, сведение счётов с перестрелками и выпуском воспламеняющихся снарядов — всё это происходит «под бесстрастным взглядом» камер видеонаблюдения, которые охватывают весь район.

Быть женщиной в Ла Гильотьер также непросто. «Очевидно, что не стоит останавливаться на площади Габриэль-Пери, это просто здравый смысл. Особенно ночью. Нет смысла искушать дьявола», — сетует жительница города.

Хотя это положение дел не ново, местные жители отмечают, что после кризиса, связанного с COVID-19, ситуация обострилась. В радиусе 200 м вокруг площади Пон повсюду грязь. Цветочные клумбы уступили место кучам мусора. «Площадь Мазагран — это одни сплошные шприцы, которые мы находим», — рассказывает председатель коллектива разгневанных жителей Натали Балма.

Как передаёт издание, в течение нескольких месяцев жители и торговцы умоляют городские власти оказать им помощь. Мэрия Лиона, возглавляемая политиком от партии зелёных Грегори Дусе, в свою очередь, выступает за «устойчивое развитие» социальной и городской среды. Например, в 2022 году площадь Габриэль-Пери будет оборудована достаточным количеством писсуаров, чтобы снизить число отправлений естественных нужд в общественных местах. Другие планируемые меры — сделать часть района пешеходной и создать пешеходные переходы. «Они всё делают для галочки. Что конкретно они делают помимо растраты государственных средств?» — задаётся вопросом Натали Балма.

Однако после того, как район попал в объектив внимания СМИ, всего за неделю здесь были проведены две «ударные» акции, в которых приняли участие около 130 полицейских, отмечает газета. Префект Паскаль Майюш напомнил, что с начала года было проведено 350 полицейских операций, в районе. Мировой судья сообщил, что с 1 января 482 подростка были переданы судье по делам несовершеннолетних, а 116 были заключены в тюрьму. Наконец, Грегори Дусе повторил свои планы по преобразованию района.

Однако, несмотря на проявленное правительством желание остановить бедствие в Ла-Гильотьер, уже на следующий день после ударной операции на площади Пери возобновилась привычная деятельность, пишет издание. «Их не волнует, что было точечное кадровое подкрепление, как мы могли слышать. Кот из дома — мыши в пляс! Снова и снова», — негодует местный житель. А полиция тем временем возобновляет свои обходы, ожидая следующего рейда, заключает газета.