Fox: мэр в США засыпает под звуки выстрелов — но делать с этим ничего не собирается

Мэр Сент-Луиса Тишара Джонс едва ли запнулась, когда во время её пресс-конференции неподалёку раздались выстрелы. Позднее она объяснила это тем, что «засыпает под колыбельную канонаду» каждую ночь, передаёт Fox News. При этом, по мнению ведущего программы Unfiltered Дэна Бонджино, поразительно то, что она, имея возможность бороться с этим безобразием, ничего не предпринимает.

Мэр Сент-Луиса, штат Миссури, едва ли запнулась во время пресс-конференции, посвящённой вопросам насилия, когда неподалёку послышались выстрелы.

(Несколько выстрелов.)

ТИШАРА ДЖОНС, мэр Сент-Луиса: Это ли не чудо… У себя на районе я каждую ночь слышу выстрелы. Мы с сыном засыпаем под колыбельную канонаду вдали каждую ночь... Да, я их, к сожалению, слышала, но я даже не вздрогнула, потому что это, я бы сказала, часть моей жизни.

Итак, у нас в эфире бывший сотрудник полицейского департамента Нью-Йорка и ведущий программы Unfiltered Дэн Бонджино. Он прокомментирует эту ситуацию. Дэн, доброе утро.

ДЭН БОНДЖИНО, ведущий программы Unfiltered: Доброе, Стив. Рад вас видеть.

Знаете, такое высказывание с её стороны удручает: «Я даже не вздрогнула… Мы с сыном засыпаем под колыбельную канонаду». В Америке такого быть не должно.

ДЭН БОНДЖИНО: Знаете, что самое жалкое в этой записи (я её просмотрел пару раз)? Самое жалкое то, что она ведёт себя так, как будто она ничего с этим поделать не может. В духе «о боже мой, мы здесь бессильны»; «как же можно остановить выстрелы и убийства людей на улицах». Ну, не знаю, может, поступить так, как поступали в Нью-Йорке, когда я работал там в полиции: обеспечивать соблюдение законов, в целом бороться с «разбитыми окнами», преследовать за мелкие преступления вроде прыжков через турникеты, так как те, кто этим занимается, потом ходят по поездам и грабят людей.

Стив, они знают, что самое возмутительное здесь, в этих выстрелах — так это то, что они могут это остановить, но они решают этого не делать. И ещё один момент: одним из самых шокирующих исследований, которое я прочитал в магистратуре, изучая психологию, было исследование о выученной беспомощности: когда индивидуума неоднократно подвергают шоку, снова и снова, и не дают ему выхода, то в конечном счёте он перестаёт его искать. Они действительно учатся беспомощности. Вот что здесь печально. Они учат граждан, жизнь которых они должны улучшать, что они беспомощны и ничего поделать здесь нельзя. Просто идите и, цитирую, «засыпайте под колыбельную канонаду». Жалкое, жуткое, отвратное зрелище и одна из худших вещей, которые я когда-либо слышал.

Надо проиграть видео. При этом можно вспомнить о том, что происходит в Остине, штат Техас: после прошлого лета, когда очень многие города пытались лишить полицию финансирования, люди там завтра проведут референдум о том, стоит ли им нанять больше полицейских. Кажется, я читал, что в Остине количество убийств за последний год подскочило на 71 процент.

ДЭН БОНДЖИНО: Да, и повторюсь: что шокирует в этой истории, так это не то, что кто-то говорит «да, у нас тут много людей гибнет, давайте наймём побольше копов», — что довольно логично. То есть мы, очевидно, не хотим, чтобы гибли люди, мы же всё-таки не животные. Шок в том, что там есть либеральные мегамеценаты, либералы, которые против этого борются. Какой же у вас предвыборный слоган? «Трупов мало? Ещё, ещё!»? Это политика? Политическая культура в США действительно деградировала настолько, что, пока люди оплакивают своих погибших родственников, другие люди с этим борются, говоря, что нам нужно больше смертей? Повторюсь, в нашей стране наблюдается деградация культуры.

Завтра они вынесут решение по этому делу. Результаты будут в среду. Дэниэл, спасибо, что уделили нам время!

Дата выхода в эфир 01 ноября 2022 года.