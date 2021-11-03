Fox: мэр в США засыпает под звуки выстрелов — но делать с этим ничего не собирается
Мэр Сент-Луиса, штат Миссури, едва ли запнулась во время пресс-конференции, посвящённой вопросам насилия, когда неподалёку послышались выстрелы.
(Несколько выстрелов.)
ТИШАРА ДЖОНС, мэр Сент-Луиса: Это ли не чудо… У себя на районе я каждую ночь слышу выстрелы. Мы с сыном засыпаем под колыбельную канонаду вдали каждую ночь... Да, я их, к сожалению, слышала, но я даже не вздрогнула, потому что это, я бы сказала, часть моей жизни.
Итак, у нас в эфире бывший сотрудник полицейского департамента Нью-Йорка и ведущий программы Unfiltered Дэн Бонджино. Он прокомментирует эту ситуацию. Дэн, доброе утро.
ДЭН БОНДЖИНО, ведущий программы Unfiltered: Доброе, Стив. Рад вас видеть.
Знаете, такое высказывание с её стороны удручает: «Я даже не вздрогнула… Мы с сыном засыпаем под колыбельную канонаду». В Америке такого быть не должно.
ДЭН БОНДЖИНО: Знаете, что самое жалкое в этой записи (я её просмотрел пару раз)? Самое жалкое то, что она ведёт себя так, как будто она ничего с этим поделать не может. В духе «о боже мой, мы здесь бессильны»; «как же можно остановить выстрелы и убийства людей на улицах». Ну, не знаю, может, поступить так, как поступали в Нью-Йорке, когда я работал там в полиции: обеспечивать соблюдение законов, в целом бороться с «разбитыми окнами», преследовать за мелкие преступления вроде прыжков через турникеты, так как те, кто этим занимается, потом ходят по поездам и грабят людей.
Стив, они знают, что самое возмутительное здесь, в этих выстрелах — так это то, что они могут это остановить, но они решают этого не делать. И ещё один момент: одним из самых шокирующих исследований, которое я прочитал в магистратуре, изучая психологию, было исследование о выученной беспомощности: когда индивидуума неоднократно подвергают шоку, снова и снова, и не дают ему выхода, то в конечном счёте он перестаёт его искать. Они действительно учатся беспомощности. Вот что здесь печально. Они учат граждан, жизнь которых они должны улучшать, что они беспомощны и ничего поделать здесь нельзя. Просто идите и, цитирую, «засыпайте под колыбельную канонаду». Жалкое, жуткое, отвратное зрелище и одна из худших вещей, которые я когда-либо слышал.
Надо проиграть видео. При этом можно вспомнить о том, что происходит в Остине, штат Техас: после прошлого лета, когда очень многие города пытались лишить полицию финансирования, люди там завтра проведут референдум о том, стоит ли им нанять больше полицейских. Кажется, я читал, что в Остине количество убийств за последний год подскочило на 71 процент.
ДЭН БОНДЖИНО: Да, и повторюсь: что шокирует в этой истории, так это не то, что кто-то говорит «да, у нас тут много людей гибнет, давайте наймём побольше копов», — что довольно логично. То есть мы, очевидно, не хотим, чтобы гибли люди, мы же всё-таки не животные. Шок в том, что там есть либеральные мегамеценаты, либералы, которые против этого борются. Какой же у вас предвыборный слоган? «Трупов мало? Ещё, ещё!»? Это политика? Политическая культура в США действительно деградировала настолько, что, пока люди оплакивают своих погибших родственников, другие люди с этим борются, говоря, что нам нужно больше смертей? Повторюсь, в нашей стране наблюдается деградация культуры.
Завтра они вынесут решение по этому делу. Результаты будут в среду. Дэниэл, спасибо, что уделили нам время!
Дата выхода в эфир 01 ноября 2022 года.
Ссылки по теме
-
Глава профсоюза пограничников США: «цунами нелегалов» на страну накликали демократы
-
BFM TV: просто перенесли проблему — решение переселить наркоманов из парижского парка в пригород разозлило местных чиновников
-
В Кабуле всё спокойно: после прихода талибов преступность «упала до нуля», рассказал WION и.о. мэра
-
Fox News: власти Техаса взяли борьбу с нелегальной миграцией в свои руки — администрация Байдена бездействует