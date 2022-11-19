Der Spiegel: вице-президент Еврокомиссии предупредил об угрозе торговой войны с США

Закон США о климатических субсидиях для западных предприятий «нарушает правила международной торговли», заявил в интервью Der Spiegel вице-президент Еврокомиссии и комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис. По его словам, американцы поступают нечестно, предоставляя финансовую помощь исключительно тем компаниям, которые производят что-либо в США. Он предупреждает об угрозе торговой войны, подчёркивая, что «гонка субсидий» обойдётся очень дорого и окажется неэффективной, но пока предлагает воздержаться от «бряцания оружием».

Летом этого года американские власти приняли закон о многомиллиардных климатических субсидиях для западных предприятий, но только позже выяснилось, что деньги получат лишь те компании, чьи производственные площадки находятся на территории США, пишет Der Spiegel. Это «нарушение международных правил», заявил в интервью немецкому изданию вице-президент Еврокомиссии и комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис и предупредил об угрозе торговой войны.

В ответ на принятый американцами закон президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать в ЕС акт под названием «Покупай европейское». Но Домбровскис считает, что сейчас не время «бряцать оружием»: «Мы хотим найти решение в ходе переговоров. В американском законе есть ряд нечестных предписаний, нарушающих правила международной торговли. Наша цель заключается в том, чтобы предоставить европейским предприятиям такой же доступ к рынку США, как у компаний из Мексики или Канады».

Несмотря на то что закон уже принят, пространство для манёвра есть, убеждён еврокомиссар: «Мы сейчас работаем на различных уровнях и в качестве первого шага создали вместе с администрацией рабочую группу, которая пытается смягчить последствия принятого закона. Мы также выясним, можно ли добиться изменений через конгресс. Если США пойдут навстречу, возможен компромисс». «Если же результаты не будут соответствовать нашим ожиданиям, мы подготовим следующий шаг, — подчеркнул Домбровскис, отметив, что «гонка субсидий» обойдётся очень дорого и окажется неэффективной.

К тому же на фоне боевых действий на Украине американцам и европейцам нужно сотрудничать, продолжил он. Еврокомиссар напомнил, что раньше у Брюсселя получалось улаживать конфликты с Вашингтоном, к примеру, по поводу пошлин на самолёты и сталь, а также согласовывать совместные санкции против России: «Нам нужно развиваться в том же направлении. Европа — стратегический союзник США. Поэтому мы ожидаем соответствующего к нам отношения».

Домбровскис также рассказал о разногласиях американцев и европейцев в вопросе того, каким образом выстраивать отношения с Китаем: «Китай — наш самый крупный торговый партнёр, который необходим нам для решения многих глобальных проблем, например в сфере защиты климата. Поэтому мы не поддерживаем идею отделения от Китая или изоляции этой страны». Впрочем, он также подчеркнул, что Европа не хочет в очередной раз оказаться в стратегической зависимости от кого-либо: «Мы отлично видим, как Китай использует своё экономическое влияние для продвижения политических целей. Поэтому в последние годы комиссия создала ряд инструментов для более тщательного контроля за инвестиционными и торговыми потоками, чтобы была возможность отменять нечестные торговые практики. Мы видим в странах — членах ЕС бóльшую готовность к использованию таких инструментов. Геополитическая ситуация помогла заострить на этом внимание».