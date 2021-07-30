DWN: «подзатыльник» Европе и атака на свободный рынок — Байден продолжил протекционистский курс Трампа

Глава Белого дома Джо Байден решил не просто продолжить курс своего предшественника Дональда Трампа под девизом «Покупай американское», но и даже усилил его, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. К 2029-му он собирается повысить долю комплектующих американского производства в конечной продукции до 75%. Эксперты считают, что это открытое объявление экономической войны Китаю, а также Европе.

Президент США Джо Байден собирается поддержать своих производителей, расширив программу «Покупай американское», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. После длительных переговоров между властями и предприятиями были представлены новые правила, которые предписывают поставщикам использовать в конечной продукции больше комплектующих американского производства. Сначала минимальную долю повысят с 55% до 60%, а к 2029 году — до 75%.

Программу «Покупай американское» часто связывают с протекционистской политикой бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, но нынешний президент собирается даже усилить этот курс. По словам Байдена, его предшественник давал лишь пустые обещания, а вот он претворит их в жизнь. Он пообещал, что за соблюдением правил будут строго следить.

По сути эти меры — «подзатыльник» много экспортирующей Европе, а также атака на Китай и вообще свободный рынок. «Что США рассказывали о свободном рынке с 1945 по 2021 годы? Если свободный рынок для США не работает, то они делают его несвободным. Как это связано с ценностями, а как с оппортунизмом? Какое отношение эта политика имеет к таким понятиям, как надёжность, партнёрство или даже «дружба»? Разве это не открытое объявление экономической войны в том числе и много экспортирующей Европе?» — комментируют эксперты решение Байдена.