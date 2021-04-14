Die Welt: из-за «глобализации 2.0» немецкую экономику ждут трудные времена

Пандемия коронавируса привела к тому, что многие государства мира стали усиливать своё влияние на экономику, пишет Die Welt: активнее применять такие меры, как контроль за экспортом и субсидирование отечественного бизнеса. В этих условиях ориентированная на экспорт немецкая экономика может серьёзно пострадать, отмечает издание.

Администрация Джо Байдена практически не внесла изменений в торговую политику Дональда Трампа, пишет Die Welt. Введённые Трампом торговые пошлины остаются в силе. Кроме того, США фактически запретили экспорт вакцин и прочих медицинских товаров в Европу.

Как отмечает издание, все эти меры снизили надежды Брюсселя и Берлина на новую эру разрядки в трансатлантических торговых отношениях после смены власти в Вашингтоне. Согласно анализу немецкой маркетинговой компании GTAI, мир стоит на пороге «глобализации 2.0» — которая будет куда дискомфортнее для привыкших к успехам немецких экспортёров, чем нынешнее положение дел.

Пандемия коронавируса привела к тому, что многие государства мира (не только США) повысили уровень своего влияния на экономику, пишет Die Welt. Такие меры имеют широкую поддержку среди населения. Широкое распространение получили такие средства государственного влияния на экономику, как контроль за экспортом и обширные субсидии для отечественных компаний.

По мнению GTAI, если такая тенденция продолжится, то для ориентированной на экспорт немецкой экономики могут наступить трудные времена. «Геополитическое напряжение нарастает, доступ к рынкам затрудняется, ценности мировой торговли находятся под давлением», — приводит издание отрывок из исследования GTAI.

Кроме того, в компании отметили конкуренцию со стороны Китая, зачастую использующего нечестные практики, такие как субсидирование своих предприятий. Однако, по мнению GTAI, на данную проблему стоит смотреть более глобально: речь идёт о глобальном изменении роли государства в экономике. Почти 30 лет глобализации и либерализации мировой торговли теперь сменяются обратной тенденцией.