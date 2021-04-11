Welt: Германии нужно срочно избавляться от «имиджа неудачника»

Германия больше не образец для подражания в том, что касается борьбы с пандемией, пишет немецкая газета Die Welt. По замечанию журналиста издания, на международном уровне его страна уже не считается способной успешно справляться с кризисами — и это может иметь для Германии тяжёлые экономические последствия в долгосрочной перспективе. Поэтому ей нужно срочно избавляться от «имиджа неудачника».

Теперь всё стало абсолютно ясно: вечные заявления немецкого правительства о том, что все остальные страны справляются с кризисом так же плохо или даже хуже, больше не действуют, пишет корреспондент газеты Die Welt Нандо Зоммерфельдт.

Международный валютный фонд в своём последнем отчёте недвусмысленно дал понять: провал немецкого правительства в борьбе с пандемией теперь сказывается непосредственно на самой Германии. Стране нужно срочно избавляться от «имиджа неудачника».

Такая оценка крайне неутешительна для Германии, подчёркивает журналист. В то время как почти все крупные страны ожидают сильного экономического подъёма, в Германии специалисты прогнозируют лишь небольшой рост — и это после исторического спада в коронавирусном 2020 году.

Как отмечает в своей статье Зоммерфельдт, политические круги Германии должны извлечь урок из этого отчёта МВФ, и не только применительно к данному моменту, но и на долгосрочную перспективу. Те, кто считают, что после первой большой кампании по вакцинации коронавирус уйдёт, ошибаются, уверен автор статьи. «Думать, что через шесть месяцев всё, в любом случае, закончится, и мы снова вернёмся к нашей повседневности в экономике, наивно и фатально», — пишет Die Welt. Пандемия и её последствия будут сопровождать нас ещё долго, годами, предсказывает журналист.

При этом он советует обратить внимание на пример Великобритании. Стране удалось за несколько месяцев стать новым «отличником» в Европе, потому что британское правительство своим курсом показало: страна умеет справляться с кризисами. Были созданы именно те условия, которые позволяют наилучшим образом преодолеть трудные времена.

По мнению автора статьи, часто забывается тот факт, что британцы и в долгосрочной перспективе справляются с вакцинацией лучше, чем немцы. Великобритания хорошо подготовлена к весьма вероятным ежегодным прививаниям от мутаций коронавируса: на островах производятся четыре действующие и будущие вакцины. В сочетании с хорошей организацией вакцинации превосходство Великобритании будет намного более значительным и длительным, чем многие сейчас вообще могут себе представить, убеждён немецкий журналист.

Поэтому он обращается к правительству Германии с настоятельным призывом переключиться в режим действия. На данный момент экономисты, инвесторы и рынки капиталов не считают Германию способной на это. Напротив, британцы и американцы признаются подготовленными к трудному будущему.

Однако ещё не слишком поздно, полагает автор статьи. Те, кто сейчас смогут выстроить современную и стабильную организацию тестирования и вакцинации, будут выигрывать от этого на протяжении долгих лет, а, возможно, и десятилетий, отмечает Die Welt. В будущем необходимо достичь хорошего уровня в этой сфере — только так можно будет сохранить своё место среди сильных мира сего, настаивает Нандо Зоммерфельдт.

Но проведением тестов и вакцинацией долгосрочный проект ограничиваться не должен, призывает журналист. Продолжительная борьба с пандемией должна также включать в себя долговременную реформу закостеневших властных структур. Нельзя допускать, чтобы немецкие ведомства здравоохранения снова впали в прежний бюрократический аналоговый летаргический сон, продолжает автор. Цифровизацию образовательной системы необходимо продолжать ускоренными темпами, в том числе тогда, когда все школьники и студенты снова будут присутствовать на занятиях в классах и лекционных аудиториях.

Как отмечает немецкий журналист, хочется надеяться, что пандемия в скором времени завершится. Однако после этого Германии грозит намного более значительный и затяжной кризис, предостерегает он. «Нам нужна подвижность вместо застоя, прорыв вместо блокады, — призывает корреспондент Die Welt. — Способность к самодостаточному развитию Германии стоит на кону. Это сейчас должны понять все — и действовать соответственно».