Die Welt: «мировой эгоизм» губит немецкое машиностроение

Немецкое машиностроение до недавних пор больше всего выигрывало от глобализации, так как оно нуждается в свободных рынках, пишет Die Welt. Но по мере роста протекционизма предприниматели из Германии стали терять свои доли во многих странах. Пошлины, импортные лицензии, технические регламенты и меры по стимулированию экспорта из других государств — всё это оказывает губительное влияние на немецкие компании.

Из-за торговых ограничений немецкие машиностроители теряют доли рынка по всему миру, сообщает Die Welt. Об этом говорится в отчёте команды Global Trade Alert из университета Санкт-Галлена. Эксперты констатируют, что глобальный протекционизм растёт. Немецкое же машиностроение с его экспортной квотой в 80% очень сильно зависит от наличия свободных рынков, а их становится всё меньше.

При этом странами используются не только классические ограничительные меры, такие как пошлины, импортные лицензии и технические регламенты. Также распространена практика стимулирования экспорта, когда определённым государствам предоставляются налоговые послабления или безвозвратная финансовая помощь. Это даёт им огромные преимущества над конкурентами из Германии, объясняет издание.

Происходящее коснулось немецких машиностроителей, которые до этого больше всех выиграли от глобализации, на всех важных экспортных рынках, то есть в Китае, США, России и даже странах ЕС. Им приходится конкурировать с продукцией, экспортные продажи которой стимулируются. Больше же всего ограничений вводят развивающиеся страны, так как хотят усилить собственную промышленность.

Пока что Германия остаётся лидером в сфере машиностроения, но это всего лишь вопрос времени, когда её сменят. Китай дышит немецким производителям в спину. За последние годы качество продукции из Поднебесной стало выше. К тому же китайские компании получают финансовую помощь. И это касается не только сферы машиностроения. По актуальным данным, за прошедшие 5 лет рост китайского экспорта на 35% превысил рост европейского.

К примеру, 10 лет назад немецкие поставщики были лидерами российского рынка с долей в 25%. Теперь же она упала до 15%. Новым лидером с 20% стал Китай. При этом находить новые рынки становится всё труднее. «Мировой эгоизм» губит немецкое машиностроение, а коронавирус только «подливает масла в огонь». При этом Организация экономического сотрудничества и развития, а также Всемирная торговая организация практически ничего не делают, сетуют предприниматели из Германии.