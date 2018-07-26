Al Jazeera: лидеры БРИКС будут бороться с протекционизмом и односторонними мерами

Лидеры стран БРИКС выразили свою озабоченность ростом числа односторонних мер со стороны отдельных государств, которые вредят, в том числе, и развивающимся экономикам, сообщает Al Jazeera. Они съехались на саммит в южноафриканский Йоханнесбург, где намерены обсудить меры по борьбе с протекционизмом в глобальной торговле.

Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР заявили, что их объединяет борьба с протекционизмом и продвижение идеи глобальной торговли. Главы стран торгового блока БРИКС встречаются впервые с тех пор, как в администрации Дональда Трампа заявили, что готовы ввести тарифы на весь импорт из Китая. По мнению экономистов, этот шаг может также навредить и небольшим государствам вроде Южной Африки.

СИРИЛ РАМАФОСА, президент ЮАР: Леди и джентльмены, мы встречаемся в тот момент, когда система многосторонней торговли сталкивается с беспрецедентными вызовами. Нас беспокоит увеличение числа односторонних мер, которые несовместимы с правилами Всемирной торговой организации. Также нас беспокоит влияние этих мер, в частности, на развивающиеся страны и экономики.

Пять стран из блока БРИКС представляют собой одни из крупнейших развивающихся экономик в мире — больше 40% населения всего мира.

ХАРУ МУТАСА, корреспондент: Экономика Китая — вторая по величине в мире после США. Страны всего мира соревнуются друг с другом и находятся в поиске новых рынков для покупки и сбыта своей продукции, и главной целью стали страны развивающегося мира.

Активисты опасаются, что борьба за ресурсы может негативно сказаться на правах человека и на эффективности управления государством.

ХИМШИ СИНГХ, Национальный союз народных движений Индии: Что касается Индии, то тут многие грядущие проекты в инфраструктуре ущемляют права человека. Так, у нас фермеры борются против захвата земли. Будет реализовываться проект под названием «Индустриальный коридор», и индийской земли он получит на 43%. Так что мы обеспокоены объёмом грядущих переселений.

Как говорят экономисты, совершенствование договоров и усиление торговли среди стран БРИКС может сделать развивающиеся экономики более конкурентоспособными и, возможно, позволит им бросить вызов США, которые, по мнению некоторых, пытаются разжечь разногласия и начать глобальную торговую войну.

Хару Мутаса, Al Jazeera, Йоханнесбург.

Дата выхода в эфир 26 июля 2018 года.