Al Jazeera: лидеры БРИКС будут бороться с протекционизмом и односторонними мерами
Дата выхода в эфир 26 июля 2018 года.
Дата выхода в эфир 26 июля 2018 года.
Нападающий Абель Эрнандес, который является трансферной целью московского ЦСКА, анонсировал хорошие новости.
Пострадавшая в результате отравления Юлия Скрипаль планирует вернуться в Россию, когда её отец, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, поправится после инцидента в британском Солсбери. Об этом РИА Новости сообщила двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль.
Минское «Динамо» одержало победу над словацким клубом «ДАК 1904» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал американские власти отменить введённые ранее пошлины на сталь и алюминий для нормализации торговых отношений.
Менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал завершение судебного процесса над ирландцем Конором Макгрегором.
Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО, руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подписание Йоханнесбургской декларации БРИКС на десятом саммите объединения.
В Брюховецком, Павловском и Тимашевском районах Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Юга.ру».
Советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу заявил, что Соединённые Штаты и Евросоюз могут объединиться против Китая в сфере торговли.
Испанский защитник казанского «Рубина» Сесар Навас будет капитаном команды в следующем сезоне.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о завершении судебного процесса над ирландцем Конором Макгрегором, которому удалось избежать тюремного заключения.
Центробанк сообщил, что международные резервы России снизились на $2,4 млрд и на 20 июля составили $457,9 млрд (против $460,3 млрд на 13 июля), передаёт «Газета.Ru».
Петербургский планетарий подготовил программу, посвящённую полному лунному затмению 27 июля, сообщает ФАН.
Более 130 школ планируют открыть в Московской области в 2020 году, сообщает телеканал «360».
Защитник казанского «Рубина» Фёдор Кудряшов пропустит матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за травмы, которую он получил на чемпионате мире 2018 года.
Российский лидер Владимир Путин рассказал, какое условие необходимо выполнить Анкаре, чтобы он пошёл в ресторан с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас заявил, что причиной пожаров в стране могли быть поджоги.
Международный олимпийский комитет (МОК) подверг критике законопроект о введении уголовной ответственности за использование, изготовление и распространение допинга сроком на десять лет.
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» войдёт 28 июля в состав Военно-морского флота России, сообщает телеканал «Звезда» на ссылкой на пресс-службу «Северной верфи».
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна выступает против новых переговоров между Евросоюзом и США о глобальном Трансатлантическом торговом партнёрстве. По его мнению, условия для этого не сложились.
Член юношеской сборной Великобритании по сноуборду Элли Суттер умерла в возрасте 18 лет.
Экономист, эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT доклад Национальной разведки США, в котором Россию обвиняют в экономическом кибершпионаже против Соединённых Штатов.
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжёлом состоянии.
Хорватский полузащитник Милан Бадель близок к переходу в римский «Лацио» на правах свободного агента.
Депутаты французской партии «Республиканцы» подали официальную заявку на проведение вотума недоверия правительству страны в связи с делом экс-советника президента Франции Александра Беналля, который избил человека во время первомайских манифестаций.
Всероссийский фестиваль сыра будет проходить с 3 по 5 августа в Москве, сообщает Newinform.
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о переходе полузащитника сборной России Александра Головина в «Монако».
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT прокомментировал доклад правительства США, в котором российские спецслужбы обвиняются в «агрессивном, сложном, широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.
Бывший врач сборной США по гимнастике Ларри Нассар, который был приговорён к тюремному заключению на 175 лет за сексуальные домогательства к спортсменкам, потребовал пересмотра дела.
Израильская армия сообщила, что трое израильтян были ранены в результате нападения мужчины с ножом.
В Санкт-Петербурге городская прокуратура потребовала устранить нарушения, выявленные в детском лагере «Мечта», сообщает kp.ru.
Офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором Россия обвиняется в экономическом кибершпионаже против Соединённых Штатов и их союзников.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество турецкой и российской сторон «вызывает у некоторых чувство ревности».
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего сезона чемпионата России по футболу.
Советский и российский режиссёр документального кино Игорь Беляев скончался на 87-м году жизни.
Государственный департамент США заявил, что американская сторона не собирается принимать участие в переговорах по сирийскому урегулированию в Сочи в конце июля.
26 июля состоялась жеребьёвка календаря чемпионата Италии по футболу на сезон-2018/19.
Мосгорсуд продлил на полгода срок ареста заместителю начальника столичного главка СК России генералу Денису Никандрову.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал слова музыканта Андрея Макаревича о полуострове.
Защитник «Уфы» Денис Тумасян прокомментировал исход первого матча команды в еврокубках в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС заявил, что отношения между двумя странами находятся на подъёме.
Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну, который занимал этот пост в 1998—2008 годах, предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мыслями о переходе полузащитника команды Александра Головина в «Монако».
Бабушкинский суд Москвы выбрал арест в качестве меры пресечения для гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, которого обвиняют в мошенничестве.
Голландский футбольный клуб «Витесс» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с румынским «Вииторулом» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары за задержание американского пастора Эндрю Брансона.
Президент Сирии Башар Асад заявил, что если члены организации «Белые каски» откажутся сложить оружие и воспользоваться амнистией, то они будут ликвидированы, как любые другие террористы.
Нападающий футбольного клуба «Кристобаль Колон» Марио Рикардо забил красивый гол дальним ударом в матче Кубка Парагвая с «Серро Портеньо».
Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с ФАН прокомментировала Крымскую декларацию США.
Главное управление МЧС России по Кировской области заявило о высокой пожарной опасности с 26 по 30 июля, сообщает progorod43.ru.
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил перспективы новых встреч президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.