Le Figaro: Китаю готовят место посредника между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Китаю стать посредником при урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. И, как пишет Le Figaro, у Китая есть для этого подходящее положение. К тому же и самому Китаю это будет выгодно, поскольку так он будет выглядеть как гарант стабильности, особенно на фоне конфронтации с США.

Во время саммита G20 президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю с призывом стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, пишет Le Figaro. А на встрече с Си Цзиньпином глава французского государства предложил своему коллеге объединить силы, подчеркнув, что стабильность также в интересах Китая. «Китай и Франция, Китай и Европа должны обеспечить хорошее развитие своих отношений в долгосрочной перспективе, чтобы привнести в мир стабильность и положительную энергию», — ответил китайский лидер.

Позиция Китая в отношении ситуации на Украине не изменилась с 24 февраля, отмечает автор статьи. Её «можно охарактеризовать как «ни — ни»: ни одобрение, ни осуждение», отмечает французский политолог Антуан Бонда. Такая нечёткая позиция, позволяющая ему маневрировать в соответствии со своими интересами, де-факто ставит Пекин в идеальное положение, чтобы помочь урегулировать конфликт.

Тем более что Китай, как никто другой, заинтересован в скорейшем окончании конфликта, ведь из-за него замедляется мировая торговля, а это напрямую сказывается на самом Китае. Кроме того, Си Цзиньпин мог бы извлечь выгоду из позиции посредника. «Это позволит Китаю позиционировать себя своего рода гарантом, разумной и уравновешенной силой и заставить людей забыть о его собственных злоупотреблениях в отношении уйгуров, в Гонконге и Тибете», — отмечает преподаватель Sciences-Po Николя Тенцер.

Китайский лидер «уже выходит победителем» из этой ситуации, добавляет политолог Эммануэль Линкот, потому что он востребован. «В этой роли ему нечего терять, но он может многое приобрести», — отметил он. Тем более Си Цзиньпин был недавно переизбран главой страны, что позволяет ему принимать более резкие решения.

Прежде всего позиция переговорщика позволила бы Китаю выступить против своего настоящего врага — США. При этом Китай старается сохранять добрые отношения и с Россией, и с Европой. Но политологи отмечают, что всё же в экономическом плане Европа для Китая важнее, чем Россия. С другой стороны, у него важные военные и стратегические отношения с Россией. Москва с 1991 года стала основным поставщиком оружия в Китай, отмечают эксперты.

При этом Россия и Китай близки исторически и идеологически. «Они не союзники — но два режима с совпадающими политическими приоритетами и интересами», — уточняет политолог Антуан Бонда. Вместе они стараются создать противовес США.

Если бы Си Цзиньпин захотел стать посредником, перед ним встал бы трудный выбор, отмечают эксперты. Ему пришлось бы выбирать между теми, кто в Политбюро выступает за сотрудничество с Западом, и теми, кто за работу с Россией. Но Си — «прежде всего националист», прагматик и знает, что «выиграет в сотрудничестве с Россией больше, чем с США», отмечают эксперты. «Трудно представить, как Китай может оказывать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска с Украины», — говорит Николя Тенцер.

При этом нет никаких гарантий, что Украина примет условия, выработанные при поддержке Китая. Киев стремится к тому, чтобы вернуть Крым и Донбасс, а Китай, чтобы ускорить мир, может попросить украинцев отдать часть территорий.

Наконец, Китай станет потенциальным конкурентом Вашингтона, что для Штатов неприемлемо. Кроме того, у Пекина и Москвы есть своё поле для конкуренции — Центральная Азия. Страны региона стараются дистанцироваться от России, отмечает автор статьи, как, например, Казахстан, который пытается укрепить связи с Китаем и Европой. Такая тенденция сулит выигрыш для Китая, пишет Le Figaro.