El País: ЕС «оказался в тупиковой ситуации» в украинском вопросе

Евросоюз оказался в тупиковой ситуации, пишет El País. Он теряет импульс в вопросе помощи Украине, кроме того, у него всё меньше пространства для введения санкций против России.

На второй год украинского конфликта Евросоюз теряет импульс в вопросе помощи Киеву, пишет El País. Пространства для санкций против Москвы с каждым разом становится всё меньше, а задержки с военной помощью вызывают нетерпение Киева. ЕС сейчас, как отмечает издание, «оказался в тупиковой ситуации».



В первые месяцы после ввода российских войск на Украину слово «исторический» заполонило лексикон Брюсселя. Были нарушены такие табу, как финансирование закупок вооружений, и были приняты далекоидущие решения, например, беспрецедентно жёсткие санкции и отказ от дешёвого российского газа.



Но в настоящий момент конфликт приобрёл затяжной характер, а темпы принятия решений и реализации мер оперативного и стратегического воздействия в зоне противостояния утратили импульс.



Пространства для новых санкций в отношении России остаётся всё меньше. А по инициативе, предусматривающей использование для восстановления Украины замороженных и заблокированных активов тех, кто попал под санкции, почти нет никаких подвижек, признают дипломатические источники.



Поставки вооружений Киеву сохраняются, хотя и на уровне, который помогает украинским войскам сопротивляться, но не дать решающий отпор, пишет El País.



В этот четверг в ходе европейского саммита, который в политическом плане оказался малосодержательным, президент Украины Владимир Зеленский умолял лидеров стран ЕС ускорить и нарастить поставки военной техники.



Согласно источникам в Евросоюзе, украинский президент, ехавший в момент своего выступления на поезде из зоны боевых действий, описал лидерам ЕС «разрушительную» ситуацию.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в последние дни отметил, что союзники участвуют в «логистической гонке», пытаясь доставить Украине помощь, прежде чем Россия сможет набрать силу на поле боя, говорится в статье.



Пока Киев и некоторые члены альянса, такие как Польша и страны Прибалтики, призывают к ужесточению антироссийских санкций, ЕС предпочитает затыкать дыры в предыдущих пакетах ограничительных мер. Так, группа из 18 стран, в числе которых Испания, Франция, Германия и Нидерланды, в письме, направленном в Европейскую комиссию, потребовала ускорить работу по внедрению инструментов, которые не позволят России обходить санкции и дадут возможность более точно выявлять организации и не входящие в ЕС страны, которые помогают Москве в этом вопросе.



ЕС по-прежнему сосредоточен на том, что стало его девизом: он готов поддерживать Украину «столько, сколько необходимо», как напомнил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц, говоря о железном единстве. Однако, если взглянуть на детали, то оказывается, что Брюссель размышляет о своих стратегических целях на Украине: о том, каким будет мир, какие будут отношения с Россией. Этот момент размышлений, возможно, не что иное, как задержка дыхания, перед тем как перейти к действиям и постепенно заморозить текущее положение дел, пишет El País со ссылкой на дипломатические источники.



При таком развитии событий всё должно пойти по желанному для Путина пути, говорится в статье. Как отмечает издание, российский лидер, как мало кто другой, разыгрывает карту терпения, нацелившись на предполагаемую усталость и слабость Европы.



Это также открыло бы «интересную расселину» для Китая, который пытается повысить свою посредническую роль с помощью мирного плана, сформированного по большинству пунктов в угоду Москве, но который на данный момент является единственным путём, предложенным третьей стороной, пишет El País.