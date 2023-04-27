CNA: «Украина — это одно, а энергетика — другое»: глава МИД Венгрии прояснил позицию Будапешта в отношении Москвы

Военные действия на Украине оказывают тяжёлое влияние на Венгрию, поэтому страна заинтересована в скорейшем прекращении конфликта, заявил в эксклюзивном интервью CNA глава венгерского МИД Петер Сийярто. Однако, хотя Будапешт и осуждает российскую спецоперацию, эта позиция не мешает стане выстраивать прагматичные отношения с Москвой в энергетической сфере, отметил дипломат.

Для прояснения позиции Венгрии по вопросу украинского конфликта к нам присоединился обладатель, вероятно, самой сложной работы в сегодняшнем мире — министр иностранных дел страны Петер Сийярто даёт эксклюзивное интервью CNA. Большое спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Итак, мы показали несколько заявлений, сделанных вашим премьер-министром. Однако помогите нам понять. Ведь несколько дней назад он также резко высказался против России. Он описал украинский конфликт как «агрессию чистой воды» и отметил, что «независимая Украина нужна для того, чтобы остановить Россию, угрожающую безопасности Европы». Итак, господин министр иностранных дел, проясните нам ситуацию: какова текущая позиция Венгрии в отношении конфликта и является ли это также сигналом о том, что отношения между вашим премьер-министром и господином Путиным изменились?

ПЕТЕР СИЙЯРТО, глава МИД Венгрии: Мы соседи. Поэтому военные действия на Украине оказывают на нас тяжёлое и непосредственное влияние. Более того, это не так широко известно, но в этом конфликте гибнут и венгры. Учитывая, что в западной части Украины проживает довольно большая венгерская община — около 150 тысяч венгров, — разумеется, они являются гражданами Украины, поэтому подлежат мобилизации в украинскую армию. Многих из них отправляют на линию фронта — и, к сожалению, многие из них гибнут.

Таким образом, наша страна испытывает на себе тяжёлое влияние конфликта. Учитывая, что представители нашей нации гибнут, мы очень громко и решительно призываем к миру. Мы, без сомнения, осуждаем военные действия, и мы осуждали их с самого начала. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, но мы действительно верим, что лучший способ спасти жизни, точнее, единственный способ спасти жизни — это немедленно прекратить боевые действия и немедленно начать обсуждение долгосрочного соглашения о мире в регионе.

Я считаю, или мы считаем, что самый важный долг международного сообщества сейчас состоит в том, чтобы сохранить жизни людей. Сотни тысяч людей умирают каждый день без всякого смысла, и мы должны остановить это. Это нельзя остановить дальнейшими поставками вооружений, но можно — немедленным прекращением огня и затем мирными переговорами.

А как насчёт отношений вашего президента с господином Путиным? Они как-то изменились, принимая во внимание его разрозненные заявления?

ПЕТЕР СИЙЯРТО: Послушайте. У нас всегда были прагматичные отношения с Россией, учитывая, что Россия — это географический факт в регионе. Мы маленькая центральноевропейская страна без выхода к морю, мы находимся близко к России, в окрестностях России. Легко судить о происходящем, находясь на другом берегу океана или за тысячи километров, но для нас, жителей Центральной Европы, существование России — факт и будет оставаться фактом в будущем. После начала конфликта наши отношения, конечно, стали гораздо менее тесными. Они ограничиваются только сферами, не попавшими под санкции. Таким образом, наше сотрудничество сосредоточено в основном на энергетике, принимая во внимание тот факт, что физическая инфраструктура в регионе совершенно исключает возможность для Венгрии обеспечивать себя необходимым объёмом энергоресурсов без российских источников энергии.

Вы упомянули о прагматических причинах, которые основываются на энергетических вопросах. 80 процентов потребляемого вами природного газа поставляется из России…

ПЕТЕР СИЙЯРТО: Даже немного больше.

Да, знаю, что немного больше. Но в отношении вашей позиции в отношении конфликта мне хотелось бы знать, в какой степени она зависит от энергетики и экономики, поскольку всё это ещё больше запутывает ваши отношения с Россией и вашу позицию в конфликте.

ПЕТЕР СИЙЯРТО: Действительно, не стоит смешивать вещи, не имеющие друг к другу отношения. То есть мы осуждаем военные действия, в какой бы зависимости мы ни находились от России. Мы осуждаем боевые действия и хотим, чтобы они прекратились немедленно, ведь каждую минуту, пока продолжается этот конфликт, знаете ли, умирает всё больше людей. Следовательно, для нас самый важный вопрос — как остановить войну. Но что касается отношений с Россией в сфере энергетики, вам следует знать, что, если отрезать российские источники, других элементов физической инфраструктуры будет недостаточно, чтобы обеспечить страну необходимыми объёмами газа или нефти. Поэтому в целях безопасности, чтобы быть в состоянии обеспечить поставки энергоресурсов в страну, нам необходимо сотрудничать с Россией — и в этой связи наши отношения являются прагматичными.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2023 года.