Несмотря на всё давление со стороны Брюсселя и Вашингтона, Венгрия не только не отказалась от российского газа, но и просит Москву увеличить объёмы экспорта, пишет money.pl. Фактически она остаётся почти единственным «тормозом» во всём ЕС как в вопросе санкций, так и в сфере закупок российского сырья, от которого Запад уже решил отказаться.
«Деньги не пахнут, как говорили древние римляне. Века доказали, что латинская поговорка неподвластна времени», — пишет money.pl. Портал обращает внимание на то, что она весьма актуальна и в контексте настоящего украинского конфликта.
Запад предпринимает всевозможные попытки отрезать режим Владимира Путина от финансирования армии. В итоге Европа решилась на отказ от российских энергоресурсов, в том числе природного газа, на котором держалась большая часть европейской экономики. Тем временем Венгрия, которая справедливо прославилась в качестве «тормоза» антироссийских санкций, стала получать всё больше и больше российского голубого топлива. В итоге, согласно информации из Москвы, Россия продолжает поставлять газ в Венгрию в соответствии со своими договорными обязательствами, а также осуществлять дополнительные поставки по запросу венгерской стороны.
По мнению вице-премьера России Александра Новака, венгерское руководство весьма прагматично подходит к выстраиванию отношений с Российской Федерацией и сохранению налаженных каналов двустороннего сотрудничества. Оно следует этим путём, несмотря на сильное давление со стороны Брюсселя и Вашингтона. Политик обращает внимание и на то, что Венгрия практически единственная страна в ЕС, твёрдо отстаивающая свои национальные интересы, в том числе свою суверенную позицию в диалоге с Москвой.
Кроме газа, Венгрия также закупает большое количество нефти у России, а товарооборот между странами в 2022 году увеличился на целых 80%, резюмирует money.pl.
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