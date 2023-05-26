FAZ: Венгрия осудила попытку воспрепятствовать её председательству в Совете ЕС

Европарламент намерен провести голосование, чтобы воспрепятствовать председательству Венгрии в Совете ЕС, которое по плану должно начаться с июля 2024 года. Как сообщает Frankfurter Allgemeine, беспокойство европейских стран вызвано тем, что Венгрия «не соблюдает законодательство и ценности ЕС». В Будапеште осудили такой подход, заявив, что председательство в Совете ЕС — это право, а не обязанность, и у Европы нет законного способа для отстранения Венгрии.

Венгрия осудила как «антивенгерскую инициативу» предстоящее голосование в парламенте ЕС, вызванное обеспокоенностью в связи с её председательством в Совете ЕС, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Председательство в ЕС в следующем году — это «не право, а обязанность», заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в пятницу. «То, что мы обещали, мы выполним честно, никто не сможет отнять это у нас», — подчеркнула Варга.

Как сообщается в статье, резолюция, представленная крупнейшими политическими группами в Европейском парламенте, ставит под сомнение запланированное председательство Венгрии в ЕС в 2024 году из-за постоянных неудач в обеспечении верховенства закона. Депутаты Европарламента от консервативной группы ЕНП, социал-демократической S&D, либеральной группы «Обновляя Европу», зелёных и левых сомневаются, что Венгрия сможет «достойно выполнить эту задачу в 2024 году», поскольку страна, по их мнению, «не соблюдает законодательство ЕС и ценности ЕС».

Соответственно, государства-члены должны «как можно скорее найти соответствующее решение», чтобы не допустить Венгрию к шестимесячному председательству в Совете, которое по плану должно начаться с июля 2024 года. Голосование назначено на 1 июня.

Немецкий евродепутат Даниэль Фройнд от партии зелёных выразил мнение, что Орбан не заслуживает «этой сцены». Предоставление ему председательства в Совете в то время, когда на Украине разворачиваются боевые действия, является, «по сути, передачей председательства лучшему другу Путина» и представляет «риск для безопасности ЕС», заявил Фройнд, который считается одним из самых жёстких критиков Орбана в Европарламенте.

Глава администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергели Гуляш ранее заявил, что у ЕС «нет законного способа» помешать Венгрии занять пост председателя. «Если Европейский парламент примет такое решение, оно будет таким же обязательным, как если бы такое решение принял парламент Азербайджана», — сказал Гуляш журналистам в Будапеште, отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.