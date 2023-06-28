FP: конгресс и администрация Байдена подумывают передать Киеву спорные кассетные боеприпасы

Американские политики от обеих партий призвали Белый дом отправить Киеву усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения, пишут обозреватели Foreign Policy Джек Детч и Робби Грамер. И поскольку российские войска успешно удерживают свои позиции, отражая украинское контрнаступление, конгресс и администрация Байдена, похоже, склоняются к тому, чтобы передать эти спорные кассетные боеприпасы Украине.

Двухпартийная группа законодателей призывает администрацию Байдена направить на Украину кассетные боеприпасы, пишут обозреватели Foreign Policy Джек Детч и Робби Грамер. Как поясняют авторы, речь идёт об усовершенствованных обычных боеприпасах двойного назначения.



Эти вооружения могли бы помочь Киеву прорваться через укреплённые российские рубежи, которые затормозили продолжающееся украинское контрнаступление, однако их использование также может вызвать серьёзную озабоченность в сфере прав человека, отмечается в статье.



В письме, направленном президенту США Джо Байдену, конгрессмены от обеих партий Джо Уилсон, Стив Коэн и Виктория Спартц призвали Белый дом направить усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения, более известные под аббревиатурой DPICM, на Украину, чтобы помочь ей в продолжающемся контрнаступлении.



«Во время холодной войны усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения разрабатывались и использовались специально для противодействия численному и материальному превосходству России, — написали законодатели в письме Байдену. — И теперь они могут быть использованы по назначению для защиты Украины, для защиты Украиной Европы и, в конечном счёте, для национальной безопасности США».



Этими боеприпасами можно стрелять из артиллерийских орудий, в результате чего на поле боя разбрасываются до 88 мелких бомб, что, как пишут авторы, может помочь Украине прорвать укреплённые российские позиции. Однако если впоследствии оставшиеся бомбы не убрать, то они будут убивать и калечить мирных жителей ещё долгое время после того, как боевые действия стихнут.



Между тем инициатива по передаче Киеву артиллерийских кассетных бомб набирает обороты как в администрации Байдена, так и на Капитолийском холме, причём происходит это в то самое время, когда Пентагон готов отправить желанные для Украины вооружения, начиная с гаубиц и заканчивая истребителями F-16. И поскольку Россия успешно держится за свои линии траншей, эта инициатива становится всё более актуальной, говорится в статье.



Для сторонников передачи этих боеприпасов срочность их отправки возросла, так как из-за износа предоставленной Западом артиллерии всё больше орудий выходят из строя, а запасы артиллерийских боеприпасов снова стали опасно низкими.



Другие эксперты говорят, что отправка кассетных боеприпасов подорвёт международные режимы контроля над вооружениями, в том числе Конвенцию по кассетным боеприпасам, направленную на предотвращение глобального распространения этих спорных вооружений, которые разбрасывают разрывные бомбы на больших территориях. Ни Россия, ни Украина не являются участниками этой конвенции.



В Соединённых Штатах в настоящее время запрещено экспортировать усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения, отмечается в статье. Эти законодательные ограничения не позволяют Пентагону поставлять за границу боеприпасы, у которых вероятность того, что снаряд не взорвётся, более 1%. С кассетными бомбами как раз такая ситуация.



Однако администрации Байдена, похоже, склоняется в сторону поставок этих вооружений Киеву. Байден может предоставить конгрессу разрешение на передачу спорных боеприпасов Украине. А письмо американских политиков свидетельствует о том, что он вполне может полагаться на широкую двухпартийную поддержку в этом вопросе, пишут Джек Детч и Робби Грамер.