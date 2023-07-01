Судья Наполитано: американские неоконсерваторы хотят использовать Украину в качестве тарана против России

У США есть военное присутствие на Украине, и эти американцы представляют собой законную цель для российских войск, считает ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано. Он также заявил, что американские неоконсерваторы пытаются использовать Украину в качестве тарана против России.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси: Конгресс не может объявить России войну, поскольку Россия не представляет военной угрозы для Соединённых Штатов. Мы представляем для России большую военную угрозу, чем она для нас. Поэтому вместо того, чтобы объявлять войну — чего они не могут сделать, — конгресс решает финансировать конфликт. Они не разрешили отправку военных, но Джо Байден, Ллойд Остин и Энтони Блинкен отправили туда военную технику, которой могут управлять лишь американцы.



Есть ли у нас там военное присутствие? Как сказал Билл Клинтон, это зависит от того, что имеется в виду под военным присутствием. Если под военным присутствием вы понимаете американцев в ботинках, касках, военной форме и с наступательным оружием, тогда нет. Но если под военным присутствием вы понимаете американцев в гражданской одежде, которые, однако, находятся на действительной военной службе, управляют американской военной техникой, осуществляя пуски, нажимая на кнопки на пульте управления, которые отправляют снаряды для убийства русских, тогда у американцев там есть военное присутствие. И не будучи одетыми в военную форму, что является нарушением Женевской конвенции…



Верно.



ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: … они представляют собой законную добычу*. Их могут захватить как шпионов и законным образом казнить в порядке упрощённого производства, то есть без суда, поскольку они находятся в зоне боевых действий, стреляют по русским солдатам и на них нет формы. И всё потому, что Джо Байден хочет баллотироваться на второй срок как президент воюющей страны. Ведь когда эти люди начнут возвращаться домой в мешках для трупов, американская общественность начнёт обращать на это внимание. Сейчас же общественность не обращает на это внимания.



Большинство основных СМИ озвучивает то, что от них хотят слышать MI6 и ЦРУ, а именно то, что Путин — монстр, что мы должны защищать Зеленского, поскольку его падение будет означать падение всей Восточной Европы. Разумеется, это чушь. Для этого нет никаких оснований.



Это мантра неоконсерваторов, которую они повторяют на протяжении многих лет. Они недовольны тем, что холодная война завершилась. И они хотят использовать Украину в качестве тарана. Они считают, что каким-то образом могут отстранить Владимира Путина от власти. Они попытались сделать это в прошлые выходные. И когда Евгений Пригожин понял, что его уничтожат десять тысяч российских военных, находившихся на земле и в воздухе, он повернул назад.



Дата выхода в эфир 30 июня 2023 года.



* Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские войска будут наносить удары по местам скопления украинских военных и западных наёмников (прим. ИноТВ).