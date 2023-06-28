Handelsblatt: Бербок не удалось вбить клин между Южной Африкой и Россией

Глава МИД ФРГ хотела убедить ЮАР ослабить связи с Россией, но как отмечает Handelsblatt, она добилась лишь незначительных успехов. Министр иностранных дел Наледи Пандор и президент ЮАР, с которым Бербок всё-таки удалось встретиться, по-прежнему настаивают на нейтралитете своей страны в украинско-российском конфликте и уверены в стабильности России, несмотря на мятеж ЧВК «Вагнер».

Анналена Бербок посетила с рабочим визитом ЮАР. Газета Handelsblatt отмечает, что «отношения Германии с Южной Африкой являются сложными» и разговор главы МИД ФРГ с коллегой Наледи Пандор был «менее гармоничным, чем показано на фотографиях». К основным пунктам разногласия газета относит то, что несмотря на официально объявленный нейтралитет, правящая партия АНК в действительности поддерживает Россию в конфликте на Украине. Издание упоминает, что ЮАР даже подозревается в поставках оружия в Россию.



Во время визита Бербок всячески подчёркивала преимущество Германии как партнёра. «Мы надёжный партнёр», — утверждает немецкая глава МИД, «надёжнее, чем любой автократ когда-либо станет». Handelsblatt считает, Бербок пыталась использовать мятеж ЧВК «Вагнер» чтобы «открыть Южной Африке глаза на то, насколько неопределённа ситуация в Москве, и насколько ненадёжно делать ставку на президента России».



На пресс-конференции с Пандор Бербок в очередной раз призвала ЮАР прислушаться к призывам Запада о более жёстком отношении к России, так как «конфликт на Украине не исключительно европейский, он затрагивает и Африку», например, повышает цены на энергоносители и продовольствие. «Однако успехи Бербок в ЮАР остались ограниченными» и ей не удалось «вбить клин между Южной Африкой и Россией», — комментирует визит Handelsblatt. Всё чего добилась глава немецкой дипломатии, это изменение риторики ЮАР: Наледи Пандор впервые использовала слово «война», вместо «кризиса» для описания конфликта на Украине.



Глава МИД ЮАР не придаёт большого значения мятежу ЧВК «Вагнера», и как пишет Handelsblatt, разделяет оценку Москвы. «Я не думаю, что это был мятеж», — цитирует Наледи Пандор Handelsblatt. По её мнению, речь может идти только о «попытке мятежа». Также уверенно глава МИД защищает и позицию своей страны в конфликте. Пандор подчёркивает, что ЮАР не поддерживает Россию в конфликте и остаётся нейтральной стороной.



Во время пресс-конференции Бербок поблагодарила Пандор и президента ЮАР Сирила Рамафосу за мирную инициативу, предложенную Африканским союзом в середине июля в Киеве и Санкт-Петербурге. Как отмечает немецкое издание, главе дипломатического ведомства Германии всё же удалось встретиться с президентом ЮАР, для этого правда пришлось отказаться от визита на ванадиевые рудники. Встреча продлилась дольше чем планировалось изначально, 70 минут вместо 30.



Немецкая Handelsblatt пишет, что до сих пор «Германия не хотела связывать позицию Южной Африки по конфликту на Украине с последствиями для торговых отношений», хотя имеет все возможности для этого, так как является вторым по величине торговым партнёром ЮАР.



Немецкая газета указывает, что, например, в США «призывают лишить ЮАР привилегированного доступа на американский рынок из-за её пророссийской позиции». Более того, посол Соединённых Штатов в Южной Африке в мае заявила, что её правительство «уверено, что в конце 2022 года оружие и боеприпасы были погружены на российское грузовое судно недалеко от Кейптауна». Бербок тоже затронула эти сообщения во время своего визита в Преторию, хотя, как отмечает газета, ограничилась выражением беспокойства.



Издание сожалеет, что Анналена Бербок отказалась от визита на рудники, где добывают ванадий. Южная Африка богата ресурсами и одним из самых желанных для многих стран является именно ванадий, используемый для производства аккумуляторов и некоторых видов стали. Горная добыча ресурса могла бы помочь ЮАР в экономическом развитии, но в настоящее время страдает от высоких цен на электроэнергию и постоянных отключений энергопитания.



«Экономические отношения между Германией и Южной Африкой существенно восстановились после кризиса, вызванного коронавирусом», — заявил руководитель Внешнеторговой палаты Германии в Йоханнесбурге Маттиас Бодденберг. В то же время он пожаловался Handelsblatt, что от перманентного отключения электроэнергии в стране страдают и немецкие инвесторы в ЮАР. Кроме инфраструктурных проблем, Бодденберг высказывает и беспокойство из-за «новых правил квотирования в трудовом законодательстве» ЮАР, и «строгих правил локализации». Представитель немецкой экономики ожидает, что его правительство поучаствует в поиске решений для данных проблем.