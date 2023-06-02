Bloomberg: глава ЮАР отправит послов в страны G7, чтобы разъяснить нейтральную позицию страны по Украине

03:48
РИА Новости: украинский пограничник признался в расстреле гражданских в Мариуполе
Пленный украинский пограничник признался в расстреле двух мирных граждан — мужчины и женщины — в Мариуполе весной 2022 года.
03:34
ТСН: в Киеве и в районе Черкасс слышны взрывы
Украинский телеканал ТСН сообщает о взрывах в Киеве и в районе города Черкассы.
03:31
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
03:18
ВС России в этом году сформируют два военных округа, две армии и новые подразделения
Заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил об изменениях в структуре Вооружённых сил в этом году.
03:03
Маск подтвердил планы по переименованию Twitter
Глава компании Twitter Илон Маск подтвердил планы ребрендинга принадлежащей ему социальной сети.
02:58
Минпромторг: производство гражданских беспилотников в 2023 году превысит шесть тысяч штук
Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак заявил, что производство гражданских беспилотников в текущем году составит более шести тысяч штук.
02:38
Télam: Аргентина может присоединиться к Банку развития БРИКС уже в августе
Глава Нового банка развития Дилма Руссефф заявила, что Аргентина может присоединиться к организации уже в августе.
02:27
Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении патрулями ещё одного муниципального района в регионе.
02:08
Украинские войска за час выпустили по Донецку 30 снарядов
Подразделения Вооружённых сил Украины в ночь на 2 июня нанесли удары по Донецку, выпустив по городу 30 снарядов.
01:47
Воздушная тревога объявлена ещё в пяти регионах Украины
Сигналы воздушной тревоги начали звучать ещё в пяти областях Украины.
01:38
Губернатор Старовойт: система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что система ПВО сбила рядом с Курском несколько украинских беспилотников.
01:28
Мужчина полностью разделся в ватиканском соборе Святого Петра
В Ватикане мужчина забрался на главный алтарь собора Святого Петра и полностью разделся.
01:08
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в ночь на пятницу, 2 июня, звучит в ряде регионов Украины.
01:04
Главы МИД БРИКС выступили за противодействие использованию террористами беспилотников
Министры иностранных дел стран БРИКС высказались за необходимость укрепить механизмы противодействия использованию БПЛА и других технологий в террористических целях.
00:57
«Ростех» окажет поддержку вышедшему в РПЛ ФК «Балтика»
В госкорпорации «Ростех» сообщили, что будут финансово поддерживать вышедшую в элитный дивизион чемпионата России по футболу калининградскую «Балтику».
00:50
ВСУ за сутки 84 раза наносили удары по населённым пунктам ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 84 раза обстреливали населённые пункты ДНР, по ним было выпущено 575 снарядов.
00:43
Призёр ЧМ по велотреку Бурлакова: будет тяжело вернуться на международный уровень
Призёр чемпионата мира по велоспорту на треке Яна Бурлакова дала понять, что справится с нагрузками после возвращения на международные соревнования.
00:35
РПЦ: «Троица» будет принесена в храм Христа Спасителя 4 июня
Икона «Троица» Андрея Рублёва с 4 июня будет находиться в храме Христа Спасителя под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при контроле режима температуры и влажности.
00:24
Оливер Стоун назвал ошибкой планы ЕС наложить санкции на российский атом
Режиссёр Оливер Стоун назвал глупой ошибкой намерение ЕС наложить санкции на российскую атомную энергетику.
00:22
Мор: «Севилья» была на голову сильнее «Ромы» в финале Лиги Европы
Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что испанская «Севилья» сыграла на более высоком уровне с «Ромой» в финальном матче Лиги Европы УЕФА.
00:13
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за 25 минут выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке.
00:05
Андреева хочет превзойти Джоковича по выигранным Шлемам
Россиянка Мирра Андреева поставила перед собой цель одержать победу в 25 турнирах Большого шлема.
23:58
Зеленский и Макрон договорились создать условия для подготовки украинских пилотов
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон договорились разработать условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолётов.
23:51
В «Торпедо» считают, что в Первой лиге посещаемость игр должна быть более 10 тыс. человек
Президент «Торпедо» Ярослав Савин дал понять, что руководство столичного клуба сделает всё возможное для повышения посещаемости на матчах чемпионата России по футболу в Первой лиге сезона-2023/24.
23:46
Главы МИД БРИКС поддержали инициативы мирного урегулирования конфликта вокруг Украины
Главы МИД стран БРИКС на встрече в ЮАР поддержали инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине.
23:36
Юношеская сборная России по футболу сыграет с «Зенитом» в финале Кубка БРИКС
Юношеская команда России по футболу (игроки не старше 17 лет) оформила выход в финал Кубка БРИКС.
23:31
В Apple опровергли информацию ФСБ о слежке за российскими пользователями
В Apple Inc. опровергли информацию ФСБ России о шпионском ПО на гаджетах компании для слежки за российскими пользователями в интересах американских спецслужб.
23:20
AS: «Барселона» оказывает давление на Фати, чтобы футболист покинул клуб
Досрочно победившая в чемпионате Испании по футболу сезона-2022/23 «Барселона» делает всё возможное, чтобы без особых финансовых потерь прекратить сотрудничество с нападающим Ансу Фати.
23:15
В Белом доме заявили, что Байден в порядке после падения
Президент США Джо Байден в порядке после инцидента с падением на сцене во время церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в штате Колорадо.
23:09
Оленичев оказался тяжелее Мохнаткина перед боем в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла официальная церемония взвешивания бойцов перед четвертьфиналом Гран-при ACA.
23:04
Удар украинского дрона обесточил село Гоголевка в Курской области
Село Гоголевка в Курской области обесточено после сброса украинским беспилотником боеприпаса на подстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
22:58
Байден упал во время церемонии выпуска курсантов академии ВВС США
Президент США Джо Байден упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо.
22:53
Ольховский: Андреева выглядела стабильнее Парри в матче «Ролан Гаррос»
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянка Мирра Андреева сыграла уверенно в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису с хозяйкой кортов Дианой Парри.
22:49
Медведев рассказал о фантастическом уровне производства военной техники в России
Россия по большинству параметров выпуска военной техники вышла на фантастический уровень. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
22:41
Мантуров допустил начало производства ГАЗ автомобилей «Волга»
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом «Волга», заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
22:32
УЕФА может заменить судью финала ЛЧ Марциняка за участие в ультраправом митинге
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не исключило, что поляк Шимон Марциняк может быть отстранён от работы в качестве главного арбитра финала Лиги чемпионов-2022/23.
22:24
США с 1 июня прекратили передавать России данные о местонахождении своего стратвооружения
Соединённые Штаты с 1 июня прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
22:16
Роналду останется в «Аль-Насре» на следующий сезон
Нападающий Криштиану Роналду сообщил, что останется в саудовском «Аль-Насре» в сезоне-2023/24.
22:09
В МИД России анонсировали заседание Всемирного координационного совета 14—15 июня
Очередное заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников анонсировали в МИД России.
22:04
Червиченко — об убытках «Спартака»: у красно-белых очень много лишних футболистов
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко объяснил убытки непрофессиональной работой руководящего состава московского клуба.
22:00
Медведев заявил, что в России за 2023 год выпустили более 600 танков
В России в 2023 году выпустили более 600 танков, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
21:59
Мэр Горловки сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя, получившего ранее ранения при обстреле города со стороны ВСУ.
21:50
СКА обменял нападающего Жафярова в «Ак Барс»
Нападающий петербургского СКА Дамир Жафяров продолжит карьеру в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24 в казанском «Ак Барсе».
21:50
Cadena SER: Модрич не планирует покидать «Реал»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич не планирует покидать «Реал».
21:47
Медведев заявил, что с начала года в ВС России приняли более 134 тысяч человек
В ряды Вооружённых сил России с 1 января по 31 мая 2023 года приняты более 134 тыс. человек. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
21:43
В Косове заявили о готовности рассмотреть проведение новых выборов мэра на севере региона
Лидер Косова Вьоса Османи заявила о готовности рассмотреть возможность проведения новых выборов мэра на севере региона.
21:38
ЭСК РФС: судья правильно удалил Литвинова в матче с ЦСКА
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения по спорным эпизодам матча 29-го тура чемпионата страны между «Краснодаром» и столичным ЦСКА.
21:26
Захарова обратила внимание на реакцию журналистов на реплику Лаврова о СМИ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на реакцию журналистов на высказывание главы ведомства Сергея Лаврова об английских газетах.
21:21
«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2022 году
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовый отчет по клубам чемпионата страны за 2022 год.
21:20
Булыкин: Слуцкий не подойдёт «Динамо» — он уже шоумен, а не тренер
Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал интерес со стороны бело-голубых к Леониду Слуцкому.