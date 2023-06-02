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Bloomberg: глава ЮАР отправит послов в страны G7, чтобы разъяснить нейтральную позицию страны по Украине

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что отправляет четырёх министров из своего кабинета в страны «Большой семёрки», чтобы они дали разъяснения по поводу позиции его страны в отношении конфликта на Украине. Ранее в адрес ЮАР поступали упрёки в том, что страна не выступает с осуждением России, поясняет Bloomberg.
Bloomberg: глава ЮАР отправит послов в страны G7, чтобы разъяснить нейтральную позицию страны по Украине
AP
Президент ЮАР Сирил Рамафоса направит четырёх министров своего кабинета в страны «Большой семёрки», чтобы объяснить позицию своей страны в отношении спецоперации России на Украине, пишет Bloomberg.
 
Правительство Южной Африки отказалось поддержать какую-либо из сторон конфликта и воздержалось при голосовании в ООН. Это вызвало гнев ключевых торговых партнёров страны, включая США. На ЮАР даже посыпались обвинения в поставках оружия России.
 
Президент ЮАР отверг обвинения, но всё равно над внешней торговлей ЮАР нависла угроза, а национальная валюта упала до крайне низких значений. Поэтому Рамафоса решил отправить с объяснением позиции его страны министра финансов, министра иностранных дел и сотрудничества и двух других членов кабинета министров.
 

«Мы будем продолжать проводить независимую внешнюю политику и будем использовать наше присутствие на международных форумах для продвижения диалога и мирного разрешения конфликтов, — заявил Рамафоса. — Поскольку мы работаем над укреплением торговых и инвестиционных связей, мы также стремимся заручиться поддержкой для создания более инклюзивного, представительного и справедливого миропорядка». 

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источник
Bloomberg США Северная Америка
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