Bloomberg: глава ЮАР отправит послов в страны G7, чтобы разъяснить нейтральную позицию страны по Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что отправляет четырёх министров из своего кабинета в страны «Большой семёрки», чтобы они дали разъяснения по поводу позиции его страны в отношении конфликта на Украине. Ранее в адрес ЮАР поступали упрёки в том, что страна не выступает с осуждением России, поясняет Bloomberg.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса направит четырёх министров своего кабинета в страны «Большой семёрки», чтобы объяснить позицию своей страны в отношении спецоперации России на Украине, пишет Bloomberg.

Правительство Южной Африки отказалось поддержать какую-либо из сторон конфликта и воздержалось при голосовании в ООН. Это вызвало гнев ключевых торговых партнёров страны, включая США. На ЮАР даже посыпались обвинения в поставках оружия России.

Президент ЮАР отверг обвинения, но всё равно над внешней торговлей ЮАР нависла угроза, а национальная валюта упала до крайне низких значений. Поэтому Рамафоса решил отправить с объяснением позиции его страны министра финансов, министра иностранных дел и сотрудничества и двух других членов кабинета министров.

«Мы будем продолжать проводить независимую внешнюю политику и будем использовать наше присутствие на международных форумах для продвижения диалога и мирного разрешения конфликтов, — заявил Рамафоса. — Поскольку мы работаем над укреплением торговых и инвестиционных связей, мы также стремимся заручиться поддержкой для создания более инклюзивного, представительного и справедливого миропорядка».