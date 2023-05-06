OF: рейтинг самых опасных для туристов стран возглавили ЮАР, Индия и Доминикана

Эксперты составили рейтинг наиболее опасных среди самых посещаемых туристами стран мира, пишет Ouest-France. Вершину списка заняла ЮАР: там и преступность, и опасное дорожное движение, и бедность, и антисанитария. А самым безопасным признан Сингапур.

Специализированный сайт The Swiftest составил рейтинг десяти самых опасных направлений для путешествий среди 50 самых посещаемых в 2022 году стран мира, пишет Ouest-France. При составлении рейтинга эксперты приняли во внимание семь показателей, связанных с преступностью, гигиеной и болезнями (смертность от непреднамеренных отравлений, уровень смертности от антисанитарных условий и годы жизни, потерянные из-за инфекционных заболеваний), и другие: смертность на дорогах, годы жизни, потерянные из-за травм, и степень риска стихийных бедствий.

В итоге рейтинг возглавила Южная Африка. Причина кроется в высоком уровне убийств, опасном дорожном движении, бедности и антисанитарии. Индия занимает второе место, в основном из-за риска стихийных бедствий, травм и проблем с гигиеной. Тройку замыкает Доминиканская Республика.

Четвёртое и пятое место занимают две американские страны с высоким уровнем убийств, травм и инфекционных заболеваний: Мексика и Бразилия. Далее две азиатские страны: Камбоджа — из-за проблем с гигиеной и инфекционных заболеваний и Филиппины — из-за высокого риска стихийных бедствий.

Восьмое место в рейтинге досталось Саудовской Аравии. На последних двух местах топ-10 снова две азиатские страны: Вьетнам и Индонезия, в том числе из-за высокого риска стихийных бедствий. Издание особо отмечает, что ни Россия, ни Украина в рейтинге не учитывались.

Но самой безопасной стала тоже азиатская страна — Сингапур. Франция занимает 35-е место. При этом авторы рейтинга отмечают, что опасность напрямую зависит от решений, принятых путешественником: если остановиться в люксовом отеле, то и риск будет меньше, пишет Ouest-France.