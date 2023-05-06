OF: рейтинг самых опасных для туристов стран возглавили ЮАР, Индия и Доминикана
Специализированный сайт The Swiftest составил рейтинг десяти самых опасных направлений для путешествий среди 50 самых посещаемых в 2022 году стран мира, пишет Ouest-France. При составлении рейтинга эксперты приняли во внимание семь показателей, связанных с преступностью, гигиеной и болезнями (смертность от непреднамеренных отравлений, уровень смертности от антисанитарных условий и годы жизни, потерянные из-за инфекционных заболеваний), и другие: смертность на дорогах, годы жизни, потерянные из-за травм, и степень риска стихийных бедствий.
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