Daily Sabah: Турецкие отельеры рассчитывают на возвращение гостей после землетрясения

После февральского землетрясения во многие гостиницы Турции правительство заселило пострадавших, которые остались без крыши над головой. Но теперь, перед началом туристического сезона, им нашли новое место жительства, и отельеры рассчитывают на возвращение туристов, пишет Daily Sabah.

Турецкие отельеры высказывают надежду на то, что их гостиницы скоро снова наполнятся туристами, пишет Daily Sabah. Последние месяцы они размещали у себя беженцев из районов, разрушенных землетрясением, но теперь правительство их переселило, отмечает издание.

В том землетрясении, которое произошло 6 февраля на юго-востоке Турции, погибло более 50 тыс. человек и сотни тысяч остались без крова. Оно считается худшей катастрофой в современной истории Турции.

Но отельеры отмечают, что правительство сдержало обещание и переселило пострадавших из отелей в общежития. Так что работникам сферы гостеприимства можно больше не опасаться, что их номерной фонд не сможет принять туристов.

Доходы от туризма крайне важны для экономики Турции, которая прикладывает усилия для сокращения дефицита бюджета. Сейчас он составляет $48,8 млрд, а туризм приносит около 10% в ВВП страны. Порядка 1,7 млн человек работают в сфере гостеприимства и питания в Турции, а это около 5% всех рабочих мест.

Но туризм в Турции ещё не отошёл от потрясений. Если сравнить с показателями 2019 года, то за две недели до землетрясения цена на две ночи в Стамбуле проседала на 7%, а теперь — на 31%.

Сокращение числа новых бронирований означает падение доходов и для работников сферы, и для всей страны. А Турция, между тем, лидировала по темпам восстановления сферы после пандемии среди стран Европы. В 2022 году число иностранных туристов, приезжающих в Турцию, выросло на 80% и почти достигло уровня 2019 года.

Теперь же люди опасаются новых природных катаклизмов. Плюс впереди у Турции президентские и парламентские выборы, которые называют важнейшими за столетнюю историю страны. Это тоже сказывается на спаде бронирований.

Но после выборов работники сферы гостеприимства ожидают возвращения к показателям, которые были до землетрясения. И во многом они уповают на туристов из России, которые занимают первую строчку в списке иностранных туристов в Турции. За ними идут немцы и британцы. Это продиктовано обесцениванием турецкой валюты и инфляцией на европейском рынке, пишет Daily Sabah.