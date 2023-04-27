Daily Sabah: Турция в шаге от статуса страны с ядерной энергетикой

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23:08 Подоляк не подтвердил, что ВСУ получили почти все обещанные Западом танки и бронемашины Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в словах командующего Объединёнными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи о том, что Вооружённые силы Украины получили почти все обещанные странами Запада танки и бронемашины.

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22:33 Антонов: Россия максимально использует контакты с США для объяснения целей СВО Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия максимально использует контакты с США для объяснения целей спецоперации на Украине.

22:24 Посол России Антонов: Запад стремится превратить конфликт на Украине в войну в Европе Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что западные страны делают всё для того, чтобы украинский конфликт перерос в войну в Европе.

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