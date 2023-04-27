Daily Sabah: Турция в шаге от статуса страны с ядерной энергетикой

02:59
Министр обороны Венгрии Салаи-Бобровницки призвал к осторожности в вопросе расширения НАТО
Глава Миноброны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки в ходе встречи с коллегами из стран «Бухарестской девятки» призвал их к осторожности в вопросе расширения НАТО.
02:52
Мессенджер WhatsApp добавил возможность использовать один аккаунт на нескольких телефонах
В WhatsApp появилась возможность использовать один аккаунт на нескольких смартфонах, сказано в сообщении в блоге мессенджера.
02:29
СЦКК: ВСУ выпустили по территории ДНР девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра
ВС Украины выпустили по ДНР девять снарядов калибром 155 и 152 мм.
02:18
Палата представителей США приняла проект о росте потолка госдолга и сокращении расходов
Палата представителей американского конгресса приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов.
02:06
В конгрессе США призвали исключить возможность для ИИ применять ядерное оружие
Двухпартийная группа конгрессменов Соединённых Штатов внесла на рассмотрение законопроект, призванный не допустить возможность применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом.
01:58
Чернышенко: киберспортом интересуются 15 млн россиян
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко высказался о развитии киберспорта в России.
01:57
«Известия»: экспорт газа из России может сократиться вдвое в 2023 году
Экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье в этом году может сократиться вдвое — с 100 млрд куб. м до 50.
01:42
Байден случайно показал шпаргалку с заранее написанными вопросами журналистов
Американский лидер Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем в Вашингтоне случайно показал публике шпаргалку, в которой были расписаны адресованные ему вопросы от журналистов.
01:41
Руководство «Химок» обещало наградить игроков за победы в трёх ближайших матчах
Полузащитник «Химок» Владимир Хубулов сообщил об обещанных премиальных за положительные результаты в ближайших матчах чемпионата России по футболу.
01:35
Бывший советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут наступать из-за нехватки оружия и ракет
Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет.
01:33
Брызгалова и Крушельницкий заняли третье место на турнире по кёрлингу в Дудинке
Двукратные чемпионы мира по кёрлингу в миксте Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовые медали международного турнира Nornickel Curling Cup в Дудинке.
01:22
Каменева считает мировой рекорд важнее олимпийской медали в условиях изоляции
Чемпионка мира на короткой воде Мария Каменева призналась, что делает всё от себя зависящее для установления нового мирового рекорда по плаванию.
01:19
В районе Курильских островов зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7
У Курильских островов зарегистрировали два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,7.
01:13
Боец ММА Минеев рассказал, что служит разведчиком в спецназе в зоне СВО
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился подробностями службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
01:10
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Вест Бромвич» и досрочно вышел в АПЛ
«Шеффилд Юнайтед» в матче перенесённого 38-го тура Чемпионшипа обыграл на своём поле «Вест Бромвич».
00:59
Министр экономики Аргентины Масса заявил о переходе на оплату импорта из КНР в юанях
Аргентина из-за проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из КНР в юанях.
00:58
«Барселона» уступила на выезде «Райо Вальекано» в матче Примеры
«Барселона» в гостях потерпела поражение от «Райо Вальекано» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
00:44
Президент Молдавии Санду: Москва пытается помешать преобразованию республики
Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV заявила, что Россия якобы пытается дестабилизировать ситуацию в республике, «чтобы не допустить её преобразования».
00:40
Фетисов — о чемпионате мира без России: пусть играют на первенство водокачки
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов признался, что после отстранения россиян перестал следить за чемпионатом мира по хоккею.
00:35
Чемпионка США по прыжкам в длину Дэвис дисквалифицирована за употребление марихуаны
Антидопинговое агентство США (USADA) приняло решение наложить дисциплинарные санкции на участницу Олимпиады 2020 года легкоатлетку Тару Дэвис.
00:30
Посол России в США: более 100 россиян находятся в американских тюрьмах
Более 100 граждан России находятся в тюрьмах США, российские дипломаты продолжат посещать их.
00:19
Антонов: россиян Украинского и Легкодымова в тюрьме США подталкивают к сделке
Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов сообщил, что власти США подталкивают к заключению сделки с прокуратурой находящихся под стражей в стране россиян Анатолия Легкодымова и Дмитрия Украинского.
00:16
Холанд установил рекорд АПЛ по числу голов за сезон
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает добиваться новых достижений в чемпионате Англии по футболу.
00:10
Федерация бокса США вышла из IBA
Руководство Федерации бокса США (USA Boxing) сообщило о выходе из Международной ассоциации бокса (IBA).
00:09
В правящей партии заявили, что Эрдоган возобновит участие в мероприятиях после отдыха
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает исполнять обязанности главы государства на фоне сообщений о его недомогании, он возобновит участие в мероприятиях после небольшого отдыха.
23:58
МС разгромил «Арсенал» и сократил отставание от «канониров» до двух очков
«Манчестер Сити» на своём поле нанёс разгромное поражение «Арсеналу» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
23:58
Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что отлично проводит время после увольнения
Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что отлично проводит время после увольнения с телеканала.
23:54
«Интер» обыграл «Ювентус» и вышел в финал Кубка Италии
«Интер» нанёс поражение «Ювентусу» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии по футболу.
23:50
Антонов заявил о необходимости сохранять открытыми линии коммуникации России и США
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность в необходимости сохранять открытыми линии коммуникации между Россией и Соединёнными Штатами.
23:43
Глава Чечни Кадыров встретился с директором ФСБ Бортниковым
Глава Чечни Рамзан Кадыров в рамках поездки в Москву встретился с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым.
23:41
«Челси» уступил «Брентфорду», Лэмпард проиграл четвёртый матч АПЛ подряд
«Челси» на своём поле потерпел поражение от «Брентфорда» в лондонском дерби в рамках 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
23:36
Гол Матипа принёс «Ливерпулю» волевую победу над «Вест Хэмом»
«Ливерпуль» в гостях нанёс поражение «Вест Хэму» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
23:33
В парламенте Молдавии не исключили введения визового режима с Россией
Депутат от правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Оазу Нантой не исключил, что в будущем возможно введение визового режима с Россией.
23:26
Вице-президент Турции заявил, что у Эрдогана лёгкая простуда
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана лёгкая простуда.
23:25
Глава МАГАТЭ Гросси примет участие в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую»
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз сообщил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую», которая состоится в четверг, 27 апреля.
23:17
В администрации президента Турции опровергли версию об инфаркте у Эрдогана
Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенёс инфаркт.
23:13
Александер-Арнолд стал первым игроком «Ливерпуля» с пятью голевыми пасами за месяц в АПЛ
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд принял участие в результативной атаке своей команды в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу с «Вест Хэмом».
23:11
«СТРАНА.ua»: в Сумской области Украины произошли взрывы
На Украине в Глуховском районе Сумской области произошли взрывы, сообщило издание «СТРАНА.ua».
23:08
Подоляк не подтвердил, что ВСУ получили почти все обещанные Западом танки и бронемашины
Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в словах командующего Объединёнными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи о том, что Вооружённые силы Украины получили почти все обещанные странами Запада танки и бронемашины.
23:04
Посол Антонов: ни о какой изоляции Лаврова и его делегации в ООН речи не шло
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ни о какой изоляции главы МИД России Сергея Лаврова и сопровождавшей его делегации в ходе визита в штаб-квартиру ООН речи не шло.
22:54
Глава Минобороны Венгрии призвал партнёров осторожно подходить к вопросу расширения НАТО
Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки обратился к партнёрам с призывом с осторожностью подходить к вопросу расширения Североатлантического альянса.
22:50
Украина призвала ATP и WTA отстранить россиян с контрактами с ЦСКА
Федерация тенниса Украины (ФТУ) требует от ITF, ATP и WTA выполнить последние рекомендации МОК.
22:47
Портал 24ur сообщил о тайной отправке Словенией 20 БТР на Украину
Портал 24ur сообщил о тайной отправке Словенией партии из 20 бронетранспортёров «Валук» на Украину.
22:40
Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ВСУ ждёт поражение в случае контрнаступления
Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.
22:37
Тост покинет пост руководителя AlphaTauri в конце сезона «Формулы-1»
В AlphaTauri сообщили, что по окончании сезона 2023 года в команде «Формулы-1» произойдут кадровые изменения в руководящем составе.
22:34
Ефимов рассказал о ходе строительства шести спорткомплексов в Москве по городской программе
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в настоящее время в Москве идёт строительство шести спорткомплексов в рамках программы реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
22:33
Антонов: Россия максимально использует контакты с США для объяснения целей СВО
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия максимально использует контакты с США для объяснения целей спецоперации на Украине.
22:24
Посол России Антонов: Запад стремится превратить конфликт на Украине в войну в Европе
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что западные страны делают всё для того, чтобы украинский конфликт перерос в войну в Европе.
22:23
A Haber: Эрдоган будет участвовать в мероприятиях 27 апреля онлайн
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет участвовать в мероприятиях 27 апреля в формате видеоконференции. Об этом сообщил телеканал A Haber.
22:22
Семак заявил, что сейчас у него нет амбиций попробовать себя в другой лиге
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что не собирается уходить из петербургского клуба по окончании чемпионата России по футболу сезона-2022/23.