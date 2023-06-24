Bloomberg: ЕС и США хотят обсудить украинскую «формулу мира» с «нейтральными» странами

Представители США и ЕС на предстоящих выходных намерены встретиться с дипломатами из стран «глобального Юга», сохраняющих нейтралитет в конфликте на Украине, сообщает Bloomberg. По данным источников, во встрече, которая пройдёт в Дании, примут участие представители ЮАР, Бразилии и Индии. Основная цель переговоров — обсуждение «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающей урегулирование конфликта путём вывода российских войск.

На предстоящих выходных высокопоставленные официальные лица из США и Европейского союза намерены встретиться с дипломатами из стран так называемого глобального Юга, которые в основном сохраняют нейтралитет в конфликте на Украине, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, встреча состоится в Дании. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители ЮАР, Бразилии и Индии, а также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, руководитель аппарата главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокопоставленный украинский чиновник.

Китай пока не подтвердил своё участие. По данным источников, полный список участников ещё не утвержден. Переговорщиком от Бразилии выступит главный дипломатический советник президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Хотя, как ожидается, встреча не будет иметь официальной повестки, одной из её основных целей станет обсуждение «формулы мира», представленной президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.

Как отмечает агентство, несколько других стран, включая ЮАР, Бразилию и Китай, за последнее время представили свои собственные предложения по урегулированию конфликта.

«Формула мира» Зеленского состоит из 10 пунктов и предусматривает урегулирование конфликта на Украине путём вывода российских войск, освобождения всех военнопленных и обеспечения продовольственной и энергетической безопасности. План Киева поддерживают западные страны.

По данным источников, Киев настаивает на проведении саммита по предложениям Зеленского, однако его ключевые союзники не хотят назначать точную дату без более широкой поддержки со стороны других стран.

Индия и другие страны БРИКС, куда входят Бразилия, Китай, ЮАР, а также Россия, не присоединились к санкциям ЕС и США против Москвы. Некоторые из них оказывают России поддержку и в основном остаются нейтральными, пишет Bloomberg.