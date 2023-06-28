Bloomberg: Россия удерживает первое место по поставкам нефти в Индию

Если ещё год назад основными поставщиками нефти в Индию считались страны Ближнего Востока и Западной Африки, то сейчас ситуация резко изменилась и Россия прочно удерживает лидерство, сообщает Bloomberg. По словам местных бизнесменов, раньше нефть марки Urals не была в приоритете и местные предприятия не были рассчитаны на её массовое использование. Но за счёт смешивания разных типов нефтепродуктов российское топливо можно сделать более подходящим для индийских потребителей, хотя для этого потребуется больше инвестиций, поясняется в статье.

Гигантские нефтяные танкеры, прибывающие из России, теперь можно постоянно увидеть в Мумбаи и других портах Индии, а также соседних стран региона. Если ещё год назад основными поставщиками нефти здесь считались страны Ближнего Востока и Западной Африки, а также Соединённые Штаты, то теперь Россия вырвалась в лидеры, отмечает Bloomberg.



Сейчас именно российские танкеры в значительной мере снабжают два нефтеперерабатывающих завода, расположенных на юго-восточном побережье Мумбаи. Конечно, Китай за последний год тоже закупил гораздо больше российской нефти. Однако именно Индия, которая традиционно считалась стратегическим партнёром США, активизировала закупки, оказав большую поддержку российской экономике, подчёркивается в статье.



Как показывают усреднённые данные за четыре недели по отгрузкам сырой нефти из всех портов России, сейчас Индия остаётся крупнейшим покупателем, сообщает Bloomberg. В результате от незначительной доли индийского рынка, которая составляла менее 2% до начала спецоперации на Украине и ввода новых западных санкций, Москва смогла в рекордные сроки нарастить поставки и обеспечивает почти половину импорта сырой нефти.



Согласно данным аналитической компании Kpler, в мае на Россию приходилось около 46% от всего объёма импорта нефти в Индию. Эксперты называют это «ошеломляющим скачком» по сравнению с предыдущей статистикой, говорится в статье. В абсолютном выражении объёмов поставок российской нефти май также был отмечен высокими показателями.



Такая ситуация полностью устраивает Москву, которая активно ищет новые рынки сбыта, поскольку западные покупатели и известные трейдеры нефти из-за санкций были вынуждены отступить. Это сработало и на пользу Индии, которая стремится закупать более дешёвое топливо, чтобы сдержать инфляцию, пишет Bloomberg.



Для сравнения, в апреле этого года средняя стоимость российской нефти, доставленной к берегам Индии, составляла около $68,2 за баррель. В то время как стоимость саудовской нефти достигала около $87 за баррель, поясняется в статье.



В то же время для дальнейшего наращивания импорта потребуются серьёзные инвестиции в развитие инфраструктуры, предупреждают эксперты. Дело в том, что местные нефтеперерабатывающие заводы на данный момент недостаточно оснащены оборудованием, необходимым для смешивания и переработки поступающей из России нефти, с учётом её технических характеристик.



Например, на нефтеперерабатывающем заводе Bharat Petroleum Corp. Ltd (BPCL) в Мумбаи нет коксовой установки, позволяющей перерабатывать более тяжёлую сернистую нефть, которая обычно поступает из России. Поэтому сейчас российская нефть занимает там лишь около 10% — в то время как на некоторых других предприятиях её доля достигает до 40%, говорится в статье.



По словам местных бизнесменов, раньше нефть марки Urals не была в приоритете и индийские предприятия не были рассчитаны на её массовое использование. Но за счёт смешивания разных типов нефтепродуктов российское топливо можно сделать более подходящим для индийских потребителей, хотя для этого потребуется больше инвестиций, поясняется в статье.



«Если ценообразование будет осуществляться правильно и нефтеперерабатывающие заводы должны будут перерабатывать Urals как основную часть всей нефти, то для этого потребуются капитальные вложения в заводы, которые могут занять три-четыре года», — пояснил в интервью Bloomberg Рамамурти Рамачандран, бывший директор нефтеперерабатывающих заводов BPCL.



В отличие от некоторых других клиентов России, Индия также страдает от относительной нехватки коммерческих резервуаров, необходимых для смешивания разных сортов нефти. За счёт этого можно было бы сделать более приемлемыми поставки российской нефти для местных заводов, что могло бы привести к увеличению переработки от 200 тыс. до 400 тыс. баррелей в день.



Чтобы улучшить ситуацию, необходима инициатива со стороны правительства для поддержки и стимулирования местных предприятий, полагают эксперты. Кроме того, некоторые компании опасаются, что долгосрочный переход на российские контракты может испортить их отношения с традиционными партнёрами, особенно с производителями на Ближнем Востоке.



По мнению аналитиков, важную роль здесь будет играть дальнейшая политика властей. И хотя у России на фоне санкций осталось меньше экономических рычагов, однако обе страны десятилетиями поддерживают прочные связи, особенно что касается сферы безопасности. Не случайно Москва также считается крупнейшим поставщиком оружия в Индию, заключает Bloomberg.