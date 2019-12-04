«Внушительный, но бесполезный альянс» — Le Figaro рассказала, каким видится НАТО со стороны

Несмотря то что лидеры входящих в НАТО стран критикуют альянс, со стороны организация всё ещё выглядит внушительной и угрожающей, пишет Le Figaro. При этом, как отмечает издание, многие страны не понимают текущих целей НАТО и считают его бесполезным в современных реалиях, а доминирующее положение в организации Вашингтона вызывает враждебность.

Несмотря на звучащие в последние годы заявления мировых лидеров о том, что НАТО «устарело» или находится в состоянии «смерти мозга», редкие военные союзы в истории могли продержаться более 70 лет и иметь столь широкую географию, отмечает Le Figaro. Договор, изначально подписанный 12 державами, сегодня включает в себя 29 стран, совокупный оборонный бюджет которых подходит к $1 трлн (против $60 млрд у Китая и $60 млрд у России).

«Смотря изнутри, мы часто об этом забываем, однако, если немного дистанцироваться, два качества НАТО вызывают уважение, нравится нам оно или нет: во-первых, его долгожительство, во вторых — его сила», — замечает директор исследовательских программ Института международных и стратегических отношений Бартелеми Курмон. Действительно, если смотреть на НАТО глазами Азии, России и Ближнего Востока, его вес нельзя недооценивать, пишет газета.

«В Азии НАТО воспринимается как успешная, надёжная и консолидированная организация. Критикуемая изнутри, снаружи она порой вызывает зависть. Южная Корея, Япония или Тайвань мечтали бы о существовании Пятой статьи, которая могла бы их защитить», — поясняет доцент Института изучения политики Сириль Бре, напоминая о «краеугольном камне» Устава Североатлантического альянса — принципе взаимопомощи между странами-членами.

«Обратной стороной медали», однако, является «структурный дисбаланс» альянса, поскольку около 80% расходов на оборону в НАТО приходится на долю США. Как подчёркивает Курмон, этот дисбаланс подпитывает чувство враждебности со стороны многих стран мира, ассоциирующих НАТО с США. «Альянс зачастую в меньшей степени воспринимается как коллективная организация, чем как военизированное крыло Вашингтона», — объясняет эксперт, напоминая о военной кампании 1999 года в Косове и ударах западных сил по Белграду, начатых без законных оснований.

Как рассказывает Курмон, в военных операциях НАТО выбор целей должен быть одобрен всеми государствами-членами, однако в случае Сербии Франция и Италия, к разочарованию Вашингтона, выбирали цели придирчиво, вынудив американцев, в конечном итоге, начать параллельную операцию под собственным флагом. «Мы слишком скоро об этом забыли, в отличие от тех, кто пережил бомбардировки. Для них НАТО и США — это одно и то же», — заключает специалист.

Как отмечает газета, подобная враждебность к НАТО характерна и для России. По словам историка и заместителя директора Франко-русской обсерватории Игоря Деланоэ, Владимиру Путину, чьи рассуждения строятся вокруг понятия суверенитета, непонятна точка зрения европейцев, зависимых от «американского покровителя». Как напоминает эксперт, НАТО было создано в 1949 году с целью объединить США и Западную Европу в противостоянии «советской угрозе».

В ответ на это в 1955 году был подписан Варшавский договор, распавшийся в 1991 году, за несколько месяцев после распада СССР. «Для русских всё довольно просто: НАТО должно было исчезнуть тогда же», — продолжает Деланоэ. По его убеждению, Североатлантический альянс для России выглядит одновременно «бесполезной» и «угрожающей» организацией. «В их глазах НАТО продолжает американскую политику сдерживания времён холодной войны», — замечает историк. По мнению Деланоэ, конфликт с Украиной Москва также рассматривает сквозь призму своего отношения к расширению НАТО и операциям альянса в бывшей Югославии.

Открытый кризис между Россией и странами — членами НАТО после присоединения Крыма и начала войны в Донбассе в 2014-м вновь заставил Москву задуматься о целях альянса. «В 1990-х годах НАТО играло роль жандарма Балкан, позднее, сразу после терактов 2001 года, присоединилось к мировой борьбе с терроризмом. Но кто именно был его врагом?» — задаётся вопросом Сириль Бре. По его убеждению, украинский кризис 2014 года парадоксальным образом пришёлся весьма кстати, поскольку позволил альянсу «вновь обрести своего врага времён холодной войны». «Это было неравнозначно, учитывая степень угрозы, которую Россия представляет сегодня, но удобно», — подчёркивает доцент.

Что касается Азии, там НАТО часто производит впечатление организации, не отказавшейся от «бинарного» видения международных отношений, унаследованного от эпохи холодной войны, в то время как сегодня важные процессы смещаются в сторону азиатского континента, считает Курмон. Главная проблема НАТО — его разрыв с современными стратегическими реалиями. Ограниченному своей географической зоной альянсу, к примеру, нечего сказать о напряжённости в Южно-Китайском море, поясняет эксперт, добавляя, что Китай не рассматривает НАТО в качестве «стратегического соперника».

Если в 2000-х годах разрабатывался проект «глобального НАТО», включающий Японию, Южную Корею и Австралию, сегодня на смену ему пришла идея создания Индо-Тихоокеанского союза, который объединил бы страны региона в противостоянии Китаю. При этом, хотя первоначально эта мысль зародилась в американских кругах, сегодня Индо-Тихоокеанское партнёрство интересует в первую очередь «актёров второго плана», таких как Франция, Австралия и Индия, желающих обрести вес в регионе, где главенствует «дуэт Пекин — Вашингтон».

В то же время Дональд Трамп не выступает в защиту регионального военного объединения для противостояния Пекину, организованного по принципу расширения НАТО. «Трамп хорошо понял, что соседние с Китаем государства не хотят оказаться на первой линии в потенциальном конфликте Китая и США, однако хотели бы вести переговоры с Пекином максимально эффективно, даже если придётся для этого опереться на Вашингтон», — предполагает Курмон.

«Таким образом, НАТО продолжает внушать страх, но если внешние страны рассмотрят его повнимательнее, они могут задаться вопросом, не идёт ли речь о клубе, члены которого с трудом могут объяснить, почему вступили в него», — заключает эксперт.