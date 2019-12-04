L’Express: Россия сделала шаг навстречу НАТО и получила поддержку в лице Макрона

На военном совещании в Сочи Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с Североатлантическим альянсом даже несмотря на «некорректное» поведение организации, сообщает L’express. В то же время на саммите НАТО президент Франции призвал союзников начать диалог с Москвой и сделать обязательным условием для нормализации отношений урегулирование кризиса на Украине.

Россия сделала шаг навстречу НАТО и продемонстрировала готовность сотрудничать с ним, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон на саммите альянса призвал к стратегическому диалогу с Москвой, пишет L’express.

«Мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам, а в их числе, как известно, международный терроризм, локальные вооружённые конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения», — подчеркнул Владимир Путин во вторник на военном совещании в Сочи, которое совпало с началом саммита НАТО. Однако, отмечает французская газета, президент России раскритиковал «некорректное, если не сказать грубое», поведение альянса, который действовал «без всякого учёта интересов Российской Федерации», в то время как Москва не раз пыталась «предложить конструктивную повестку».

Эммануэль Макрон, со своей стороны, призвал возобновить стратегический диалог с Кремлём. На пресс-конференции с Дональдом Трампом он заявил, что Западу необходимо «начать диалог с Россией без наивности, чтобы уменьшить конфликт» с этой страной. По его словам, «предварительными условиями» должны стать «продвижения» в разрешении российско-украинского кризиса.

Как рассказывает издание, Москва множество раз упрекала альянс в том, что он, несмотря на свои обещания перед распадом Советского Союза, продолжает расширяться. «Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — поделился своей точкой зрения Владимир Путин. Он добавил, что на сегодняшний день Россия «обязана» видеть в расширении НАТО и развитии её военной инфраструктуры у российских границ «одну из потенциальных угроз безопасности страны».

В заключение L’express напоминает, что саммит НАТО проходит 3—4 декабря в Лондоне в напряжённой обстановке на фоне разногласий стран-участниц по вопросам Сирии, России и финансирования организации, у которой президент Макрон недавно диагностировал «смерть мозга».