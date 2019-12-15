El País: Россия и Китай играют на нестабильности в Средиземноморье

Евросоюз рискует проиграть в борьбе за сферу влияния в Средиземноморском регионе России и Китаю, пишет El País. На руку Москве и Пекину играют несогласованность действий членов союза и несоответствие ценностей Брюсселя ценностям множества «недемократических» государств.

На фоне роста нестабильности в Средиземноморском регионе Россия и Китай стремятся использовать напряжённую обстановку для продвижения собственных интересов, пишет El País.

Как отмечает издание, в Алжире и Ливане революционные движения пытаются свергнуть правительства, десятилетиями находящиеся у власти. Ливию и Сирию раздирают гражданские войны. Испании обрести политическую стабильность не помогли вторые за год парламентские выборы. Израиль готовится к проведению третьих выборов, находясь в политическом тупике. Италии грозит очередной развал правящей коалиции. Албания находится в состоянии политического кризиса с февраля 2017 года.

При этом Москва и Пекин не упускают возможности усилить влияние в регионе.

В частности, решение сирийского кризиса невозможно представить без России, которая пытается занять столь же высокое положение и в Ливии. По данным американского Госдепа, Россия расширила присутствие в Ливии, отправив дополнительный военный контингент для поддержки Ливийской национальной армии.

El País отмечает, что о попытках Кремля укрепить своё влияние в регионе свидетельствует участие в минувшие выходные министра иностранных дел России Сергея Лаврова на конференции «Средиземноморье: римский диалог». К слову, США на мероприятии были представлены на очень низком уровне.

В свою очередь, Поднебесная стремится укрепить позиции в Средиземноморье крупными инвестициями. Издание полагает, что основной интерес китайского правительства вызывает балканское направление. Однако интерес страны вызывает и Северная Африка, в том числе Алжир, остающийся самой непростой с политической точки зрения страной.

При этом, несмотря на близость ЕС к юго-восточному берегу Средиземного моря, несовпадение ценностей Брюсселя с теми, которых придерживаются местные «недемократические» государства, мешают взаимодействию. Кроме того, El País указывает на несогласованность действий внутри союза как на ещё одну причину, почему ЕС уступает позиции России и Китаю.