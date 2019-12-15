El País: Россия и Китай играют на нестабильности в Средиземноморье
На фоне роста нестабильности в Средиземноморском регионе Россия и Китай стремятся использовать напряжённую обстановку для продвижения собственных интересов, пишет El País.
На фоне роста нестабильности в Средиземноморском регионе Россия и Китай стремятся использовать напряжённую обстановку для продвижения собственных интересов, пишет El País.
Сенатор США Линдси Грэм в эфире телеканала CNN выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Олимпийская чемпионка Турина — 2006 в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение победительницы Игр в Пхёнчхане — 2018 Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова впервые показалась в публичном месте после заявления о приостановке карьеры, сделанного в эфире «Первого канала» в пятницу, 13 декабря.
Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по подозрению в организации заказного убийства следователя. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.
Соединённые Штаты работают в тесном контакте с Южной Кореей и Японией по факту проведения КНДР испытаний на космодроме Сохэ. Об этом сообщил представитель Госдепартамента.
Российский сноубордист Игорь Слуев завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира на итальянском курорте Кортина д’Ампеццо.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что боевики 24 раза за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.
Неаполитанский «Наполи» потерпел поражение от «Пармы» в матче 16-го тура итальянской Серии А.
Ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России предупредил россиян об эпидемии кори на юге острова Вити-Леву.
Министр украинского правительства Дмитрий Дубилет объяснил в интервью телеканалу «Наш» желание министров увеличить свою зарплату.
«Лейпциг» одержал разгромную победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» одержала разгромную победу над «Майнцем» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности».
Бронзовый призёр Олимпиады — 2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко высказал мнение, что виновные в том, что на Россию были наложены санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), должны быть наказаны.
Мексиканский «Монтеррей» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу в Катаре.
В МЧС России сообщили, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение на продуктовом складе в Иглинском районе Башкирии.
В Стокгольме тысячи людей вышли на акцию протеста против сокращения расходов на здравоохранение, которое приведёт к увольнению врачей в больницах столицы Швеции.
Бронзовый призёр Олимпиады — 2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко высказал мнение о возможной смене гражданства некоторыми спортсменами из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Бронзовый призёр Олимпиады-2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко высказал мнение о возможном отказе некоторых спортсменов от выступлений на Играх под нейтральным флагом.
Россиянин Александр Шлеменко одержал досрочную победу над американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC7 в Екатеринбурге.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что украинская сторона не исключает возможности введения миротворцев ООН в Донбасс.
Матч между сборными России и Финляндии в рамках второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — пройдёт на площадке канадских размеров.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о решении Михаила Коляды не принимать участия в чемпионате России в Красноярске.
В МЧС России заявили, что площадь пожара на складе сыпучих продуктов в Иглинском районе Башкирии увеличилась более чем вдвое.
Бронзовый призёр Олимпиады — 2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко считает, что не замешанные в допинг-скандалах спортсмены не должны быть лишены права выступать под национальным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Бронзовый призёр Олимпиады-2004 в фехтовании на саблях Алексей Якименко заявил, что новые санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не стали для него сюрпризом, поскольку он ожидал подобного ещё с Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх победила в международном конкурсе «Мисс мира — 2019».
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о решении Ксении Столбовой и Андрея Новосёлова, выступающих в соревнованиях спортивных пар, не принимать участие в чемпионате России в Красноярске.
В МЧС сообщили о возгорании на складе с сыпучими продуктами в Иглинском районе Башкирии.
Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Один человек погиб и ещё трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Ровенской области Украины.
Россиянка Александра Костенюк заняла первое место на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Монако.
Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над бременским «Вердером» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.
В Москве органы социальной защиты проводят проверку в семье, в которой у ребёнка в крови обнаружили наркотические вещества. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента труда и социальной защиты населения.
«Лестер Сити» сыграл вничью с «Норвич Сити» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Лондонский «Челси» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку условного противника.
Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» в матче 17-го тура испанской Примеры.
В пресс-службе администрации Ростовской области сообщили, что в больницу Новочеркасска, которая приостановила приём пациентов из-за увольнения врачей стационара, был назначен новый главный врач.
Аравийский «Аль-Хиляль» пробился в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре.
Архиерейский собор неканонической Православной церкви Украины призвал главу непризнанного Киевского патриархата Филарета (Денисенко) к «примирению и прекращению самоизоляции».
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини в финале выставочного теннисного турнира в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные обстреляли западную окраину Горловки.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после победы национальной команды над сборной Чехии на Кубке Первого канала заявил, что российским хоккеистам нужно поработать над своими ошибками.
Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет.
Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал информацию о том, что Михаил Коляда не выступит на чемпионате России из-за проблем со здоровьем.
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин заявил, что расследование уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве политизируется. Об этом сообщает пресс-служба партии «Голос».
Полиция возбудила уголовное дело против 27-летнего мужчины, выстрелы которого, как предполагается, услышали ехавшие на машине с концерта в Липецке рэперы HammAli & Navai.
Россиянин Глеб Ретивых занял пятое место в спринтерской гонке на 1,5 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.
«Ливерпуль» одержал победу над «Уотфордом» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).