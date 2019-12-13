Дешевле на Луну слетать: N-TV об экологической инициативе новой Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена осуществить в Европе масштабную стратегию по защите окружающей среды от изменений климата, сообщает немецкий телеканал N-TV. Свой проект она сравнила по важности с полётом человека на Луну — однако это обошлось бы Евросоюзу значительно дешевле: стоимость стратегии Green Deal только на ближайшие десять лет должна составить €1 трлн. При этом способы достижения поставленных целей пока туманны, а результаты сомнительны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие годы намерена осуществить в рамках ЕС масштабную стратегию по защите климата, на которую необходимы триллионы евро, сообщает N-TV.

На данный момент ничто не предвещает заметного уменьшения объёмов выбросов углекислого газа по всему миру, отмечает немецкий телеканал. Пока на конференции по климату в Мадриде обсуждали, как остановить глобальное потепление, исследователи представили новые цифры: выяснилось, что в 2019 году объёмы мировых выбросов вредных газов в атмосферу только возросли.

Об их сокращении пока нет и речи, и, если мировое сообщество действительно хочет достичь целей, согласованных на саммите 2015 года в Париже, понятие «сокращение» выбросов можно назвать слишком мягким. В этом случае уместнее было бы говорить об их полном прекращении, подчёркивает N-TV.

Необходимые меры по защите климата новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет предпринять, как минимум, в масштабах Европы. По-видимому, она осознаёт сложность поставленной задачи: выступая перед прессой, фон дер Ляйен сравнила эту инициативу с высадкой человека на Луну.

Программа Apollo 1960-х годов в пересчёте на современные деньги стоила бы около $120 млрд, что по сравнению с климатическим проектом Green Deal сущий пустяк, подчёркивает немецкий телеканал.

Как поясняется в материале, привести ЕС к «нейтральному» состоянию в отношении выбросов углекислого газа к 2050 году означает, что к этому времени надо сделать так, чтобы в атмосферу выбрасывалось не больше диоксида углерода, чем может быть переработано лесными насаждениями или техническими средствами. На это необходимы инвестиции в размере €1 трлн только на ближайшие десять лет. До 2050 года на проект может уйти до €3 трлн, подчёркивает N-TV.

По замечанию телеканала, остаётся туманным, как именно глава Еврокомиссии собирается достичь поставленной цели. До сих пор о конкретных мерах говорилось мало. В бюджете ЕС на 2020 год предусмотрено выделить 21% от общей суммы, то есть около €153 млрд, на мероприятия, направленные на сохранение климата и его защиту от изменений. С 2021-го по 2027 год Еврокомиссия намерена потратить около €1,1 трлн, однако сумма, которая при этом пойдёт на защиту окружающей среды, явно будет намного меньше €1 трлн, которого требует фон дер Ляйен. К тому же вскоре в распоряжении ЕС будет меньше средств, чем сейчас, потому что его покидает Великобритания.

Свою роль в финансировании климатического проекта новой Еврокомиссии может сыграть ЕЦБ, отмечает N-TV. Его глава Кристин Лагард настаивает на включении изменения климата в план пересмотра стратегии ЕЦБ. Критики, однако, утверждают, что с такими политическими стратегиями ЕЦБ может превысить свои полномочия.

Также остаётся открытым вопрос о том, как убедить государства Восточной Европы последовать концепции Green Deal. Польша, Чехия и Венгрия получают большую часть своего электроснабжения за счёт сжигания угля. С Францией тоже могут возникнуть дискуссии. Париж требует поддержки атомной энергетики, потому что её выбросы парниковых газов в атмосферу крайне невысоки. При необходимости отказаться от угля Польша также намерена заменить свои тепловые электростанции на угле атомными станциями. При этом непонятно, как уладить ситуацию, в которой немецкие налогоплательщики, заплатившие огромные суммы для того, чтобы уйти от атомной энергетики, через несколько лет снова столкнутся с её официальной поддержкой.

Спорным остаётся и результат, которого можно добиться при помощи Green Deal в отношении мирового климата. Страны Евросоюза в общей сложности вырабатывают около 9% от общих мировых выбросов диоксида углерода. Один только Китай загрязняет атмосферу в три раза сильнее. На США приходится свыше 14% выбросов парниковых газов.

В прошлом фон дер Ляйен утверждала, что важно «показать на европейском уровне, что мы можем добиться прогресса». Сейчас Европа является образцом для всего мира. Однако если другие крупные страны не проявят интереса к проблеме и не последуют примеру Европы, стратегия Green Deal не сможет сдержать глобального изменения климата, заключает N-TV.