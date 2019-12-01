NZZ: «самая тяжёлая работа в мире» — новой главе Еврокомиссии предстоит объединить разобщённую Европу

Должность главы Еврокомиссии является «самой тяжёлой работой в мире», пишет Neue Zürcher Zeitung, ссылаясь на слова предыдущего главы ведомства Жана-Клода Юнкера. Теперь его место официально занимает Урсула фон дер Ляйен. Как отмечает издание, ей придётся приложить немало усилий для реализации хотя бы части своих замыслов, поскольку внутри ЕС нет единства мнений.

С опозданием в месяц Урсула фон дер Ляйен наконец вступает в должность главы Еврокомиссии, пишет Neue Zürcher Zeitung. Её предшественник Жан-Клод Юнкер отметил, что это «самая тяжёлая работа в мире».

Как отмечает издание, пост фон дер Ляйен труден ещё и потому, что ей придётся договариваться с Европарламентом и Советом ЕС, чтобы реализовать свои многочисленные намерения. Однако новый Европарламент разобщён: традиционные левые и правые партии теперь занимают менее половины мест. Создавать коалиции большинства весьма затруднительно. Кроме того, нет единства интересов и у разных стран ЕС, что видно на примере климатической политики: фон дер Ляйен хочет к 2050 году сократить выбросы углекислого газа до нуля. Ту же самую цель преследовал и Юнкер, однако не смог реализовать её из-за оппозиции со стороны восточноевропейских государств.

Как отмечает издание, позиции Чехии, Польши и Венгрии не изменились: они опасаются, что климатические меры могут нанести вред их экономикам. Фон дер Ляйен предстоит решить вопрос о том, как их переубедить. Возможным решением могла бы стать крупная денежная компенсация, однако согласовать такую сумму в бюджете будет непросто из-за сопротивления стран-доноров, таких как Германия и Нидерланды.

Помимо климата существует ещё целый ряд спорных сфер, пишет Neue Zürcher Zeitung. Среди них миграционная политика, вопросы расширения ЕС, а также замедление экономического роста. Издание констатирует, что фон дер Ляйен предстоит продемонстрировать значительное искусство убеждения, а также талант ведения переговоров, для того чтобы воплотить хотя бы часть своих замыслов.