HuffPost: британским чиновникам запретят использовать слово «брексит» после выхода из ЕС

Борис Джонсон отдал приказ, чтобы чиновники перестали использовать термин «брексит» после того, как Британия покинет Евросоюз 31 января, пишет Huffington Post со ссылкой на правительственные источники. По словам издания, инициатива премьер-министра призвана примирить страну, расколотую спором о выходе Соединённого Королевства из европейского блока.

Борис Джонсон распорядился, чтобы чиновники перестали использовать термин «брексит» после того, как Британия покинет Евросоюз 31 января. Об этом Huffington Post сообщили правительственные источники.

По данным издания, Даунинг-стрит также перестанет называть договор о свободной торговле между Лондоном и ЕС, переговоры по которому начнутся в следующем году, «сделкой». В кабмине утверждают, что соглашение премьер-министра о выходе страны из блока уже является сделкой по брекситу.

Джонсону не терпится показать, что в соответствии с его предвыборными обещаниями брексит будет «достигнут». Поэтому после 31 января правительственная пресс-группа по брекситу получит новое название — по одной из версий, «Европа и экономика».

«Как только мы выйдем 31 января, всё закончится. Сделка будет заключена, и после этого ключевым станут будущие отношения (между Британией и ЕС. — ИноТВ)», — пояснил изданию один из чиновников.

Правительство подтвердило, что Департамент по выходу из ЕС (DExEU) также прекратит свою работу после 31 января. «Сегодня мы поговорили с персоналом DExEU. Мы очень благодарны за всю их работу и поможем всем найти новые должности», — заявил официальный представитель Даунинг-стрит.

Между тем критики утверждают, что брексит так и не будет выполнен к обещанному Джонсоном сроку. Ведь в рамках сделки премьера после 31 января Британия вступит в переходный период, во время которого практически ничего не изменится, пока Лондон и Брюссель будут вести напряжённые переговоры о долгосрочных торговых отношениях, отмечает издание.

Как ожидается, в пятницу депутаты поддержат предлагаемый Джонсоном законопроект о соглашении по выходу из ЕС. Этот документ теперь содержит положение, которое делает незаконными любые попытки продлить переходный период после декабря 2020 года.

Представители парламента предполагают, что законопроект будет одобрен палатой общин к 10 января, а через неделю или две — палатой лордов, что позволит Великобритании покинуть ЕС 31 января. И Лондон, и Брюссель стремятся как можно скорее перейти ко второму этапу будущих торговых переговоров, подчёркивает HuffPost.

По мнению издания, решение Джонсона отказаться от разговоров о брексите и сделке — часть его попытки объединить разделённую нацию после, как он сам выразился, трёх лет «всевозрастающих бесплодных споров». Премьер пообещал, что не станет игнорировать «позитивное отношение» сторонников европейского единства к ЕС при выстраивании нового партнёрства с блоком. «Да начнётся исцеление», — объявил глава правительства после выборов.