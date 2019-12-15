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Le Figaro: Путин выразил надежду на конструктивный диалог с Джонсоном

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Комментируя победу партии Бориса Джонсона на выборах в Великобритании, Владимир Путин выразил надежду на то, что впредь на будет нацелена на выстраивание «конструктивного диалога и взаимодействия» с Россией, пишет Le Figaro. Однако его официальный представитель Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил неуверенность, что это возможно в данном случае.
Le Figaro: Путин выразил надежду на конструктивный диалог с Джонсоном
Reuters

Российский президент Владимир Путин заявил, что хотел бы наладить с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном «конструктивный диалог», пишет Le Figaro. Как напоминает издание, Джонсон и его партия только что одержали сокрушительную победу на выборах в Великобритании.

 
«Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента», — заявил российский лидер в официальном коммюнике.
 
Впрочем, его официальный представитель Дмитрий Песков был более осторожен, отмечает автор статьи. «Каждый раз хочется надеяться, что политические силы в любой стране, которые побеждают на выборах, будут придерживаться идеологии и ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной, — приводит издание его слова. — Не знаю, насколько такие ожидания уместны в случае консерваторов».
 
Как отмечает автор статьи в Le Figaro, отношения России и Великобритании ужен больше года отравляет дело Скрипалей. Оно сопровождалось, в том числе, американскими санкциями и взаимным выдворением дипломатов. Разногласия у Москвы и Лондона есть и по многим международным вопросам, включая конфликт в Сирии и украинский кризис.
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Le Figaro Франция Европа
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