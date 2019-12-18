WSJ: со сделкой или без — правительство Джонсона обещает расстаться с ЕС до конца 2020 года

Британские власти заявляют, что они не намерены увеличивать срок переходного периода отношений с Евросоюзом, даже если сторонам не удастся заключить торговую сделку. По словам пресс-секретаря правительства Бориса Джонсона, Лондон собирается выйти из зоны регулирования ЕС к концу 2020 года «при любых обстоятельствах», сообщает The Wall Street Journal.

После убедительной победы на выборах правительство британского премьер-министра Бориса Джонсона намерено «разорвать связи» с ЕС в конце следующего года вне зависимости от того, удастся ли сторонам заключить торговую сделку или нет. Такая перспектива вызывает новые опасения среди местных компаний, бизнес которых зависит от экспорта и импорта с европейским блоком, пишет The Wall Street Journal

Благодаря прошедшим на прошлой неделе выборам Джонсон получил парламентское большинство, чтобы принять соглашение о выходе Соединённого Королевства из ЕС 31 января. После этого обе стороны вступят в переходную фазу, во время которой их практические отношения останутся неизменными. Этот период будет сохраняться до конца следующего года, хотя он может быть отсрочен как минимум до окончания 2022-го, отмечает издание.

Во время предвыборной кампании Джонсон обещал выйти из переходного периода к концу 2020 года. Накануне пресс-секретарь британского правительства также подтвердил, что власти страны намерены покинуть зону регулирования ЕС к этому сроку «при любых обстоятельствах». Получается, что если к этому времени соглашение о свободной торговле не будет достигнуто, то европейско-британские деловые отношения столкнутся с пошлинами и другими коммерческими трудностями, поясняет WSJ.

Торговые эксперты сомневаются, что 27 парламентов ЕС в течение 11 месяцев смогут договориться и ратифицировать обширную торговую сделку, которая охватывает множество аспектов — от финансовых услуг до рыболовства. Если Великобритания решит продлить переходный период до 2022 года, то ей необходимо сделать это до июня. Но сам Джонсон пока исключает эту возможность.

Европейские чиновники предполагают, что Лондон всерьёз рассматривает выход ЕС без сделки. По их словам, какое-то соглашение в переходный период заключить можно, но это будет непросто, даже если речь пойдёт о «схематичной сделке», которая в последующие годы будет обрастать подробностями.

В пятницу парламент должен начать голосование по закону о брексите, который позволяет Великобритании выйти из ЕС в конце января. По словам высокопоставленного министра Майкла Гоува, правительство намеренно решить этот вопрос до Рождества, что «чётко сигнализирует о его намерении» покинуть европейский блок.

Джонсону благодаря его обещанию осуществить брексит удалось получить поддержку рабочих районов северной и центральной Англии, которые десятилетиями не голосовали за Консервативную партию. Удержать этих людей на своей стороне — ключевая задача действующего британского правительства.

И тут перед Джонсоном возникает дилемма. Короткий срок для сложных переговоров, вероятно, приведёт к заключению «схематичной сделки» и более прохладным отношениям Лондона с ЕС. Соглашение, которое влечёт за собой увеличение торговых преград, может навредить английским рабочим районам, поддержавшим консерваторов.

Более серьезный разрыв с ЕС позволит стране отступить от правил и положений организации, оставив больше возможностей для переговоров по более глубоким соглашениям с другими странами, включая США. Если Соединённому Королевству не удастся провести переговоры до конца переходного периода, оно будет торговать с Евросоюзом на условиях Всемирной торговой организацией, которые подразумевают повышение тарифов на многие товары, обращает внимание WSJ.

Некоторые европейские чиновники надеются: Джонсон осознает, что необходимо больше времени для урегулирования соглашения, которое затрагивает вопросы торговли и многие другие области будущего сотрудничества. Высокопоставленный представитель ЕС заявил изданию, что блок мог бы предложить более длительный переходный период, благодаря чему британскому премьеру было бы проще, с политической точки зрения, «пойти на попятную». Однако при любой отсрочке Лондону придётся продолжать пополнять бюджет блока и следовать его правилам, что потенциально создаст проблемы для Джонсона, подчёркивает The Wall Street Journal.